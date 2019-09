Werder Bremen konnt sech e Sonndeg mat 3:1 géint den FC Augsburg duerchsetzen, iwwerdeems Lille zu Reims verluer huet.

E Sonndeg stoungen am internationale Futtball ënnert anerem Partien an der Bundesliga, der Premier League, der Ligue 1 an an der Serie A um Programm.

Bundesliga

Werder Bremen - FC Augsburg 3:2

Tëscht Bremen an Augsburg ass et direkt richteg lassgaangen. No nëmme 6 Minutten ass do nämlech schonns den éischte Gol gefall, do war et den Osako, dee fir d'Lokalekipp markéiere konnt. D'Reaktioun vun Augsburg huet allerdéngs net laang op sech waarde gelooss, no enger flank vum Lichtsteiner an der 12. Minutt huet de Vargas mam Kapp fir den Ausgläich gesuergt. An der 21. Minutt konnt de jonken Josh Sargent allerdéngs nees den alen Avantage hierstellen. An der 34. Minutt dunn de Réckschlag fir Augsburg, Giel-Rout fir de Lichtsteiner. Ma och an Ënnerzuel war Augsburg weiderhi geféierlech an an der 46. Minutt konnt de Vargas eng zweete Kéier zouschloen, fir op en Neits auszegläichen. Bremen wollt e Sonndeg déi dräi Punkten awer onbedéngt doheem halen an esou konnt den Osako an der 67. Minutt nach eemol markéieren.

Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf (18.00 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

Ligue 1

Stade Reims - OSC Lille 2:0

Lille huet sech e Sonndeg misse mat 0:2 géint Reims geschloe ginn. Nodeems an der éischter Hallschent keng Goler gefall waren, krut de Yazici vu Lille an der 53. Minutt déi giel-rout Kaart gewisen. Dono ass et du biergof gaangen. An der 73. Minutt huet den Doumbia Reims vum Eelefmeterpunkt aus a Féierung bruecht. An der 90. Minutt huet den Oudin dunn den 2:0 markéiert. Zu allem Iwwerfloss huet de Bamba an der 93. Minutt dunn och nach en Eelefmeter verschoss fir Lille.

Racing Stroossbuerg - AS Monaco (17 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

Premier League

Arsenal - Tottenham Hotspur (17.30 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

Lazio Roum - AS Roum (18 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A