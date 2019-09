Um 2. Spilldag vum Davis Cup an der Europa-Afrika-Grupp 3 huet Lëtzebuerg um Donneschdeg géint Monaco gespillt.

Den éischten Simpel huet de Chris Rodesch mat 1:6 a 4:6 géint de Romain Arneodo verluer. Am zweete Simpel huet den Ugo Nastasi mat zweemol 4:6 géint de Lucas Catarani de Kierzeren gezunn. An och am drëtte Match vum Dag dem Dubbel haten d'Lëtzebuerger keng Chance. Den Tom Diederich an de Christophe Tholl hu sech an 3 Sätz mat 1:6, 6:3 an 3:6 misse geschloe ginn.

Fir d'Lëtzebuerger Davis-Cup-Ekipp ass et déi zweeten Defaite. E Mëttwoch hate si mat 0:3 géint Griichenland verluer.

Sollten déi Rout Léiwen éischten oder zweeten an hirer Grupp ginn, qualifizéiere si sech fir d'Playoffs. Sollte si op d'Plazen 3 oder 4 an der Grupp kommen, musse si géint den Ofstig an d'Grupp 4 spillen.