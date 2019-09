D'Dikrecher Häre kënnen sech um 1. Spilldag an der Axa League doheem mat 34:16 géint den HBC Schëffleng duerchsetzen.

E Samschdeg den Owend war et d'Suite vum 1. Spilldag am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären a gläichzäiteg den Optakt vum Damme-Championnat.

Hären-Handball

CHEV Dikrech - HBC Schëffleng 34:18

D'Dikrecher Hären hu vun Ufank un de Schëfflenger gewisen, dass kee Kraut géint si gewuess ass. No 5 Minutte stoung et deemno schonn 3:0 fir d'Lokalekipp. Och wann déi Schëfflenger lues a lues besser an de Match fonnt hunn, si si de ganze Match engem Réckstand hannendrun gelaf. An der Paus stoung et 16:9 fir Dikrech.

An deenen zweeten 30 Minutten hunn d'Spectateuren een ähnlecht Bild gebuede kritt wéi an der 1 Halschent. Dikrech war dominant, huet de Ball gutt lafe gelooss an huet de Virsprong lues a lues ëmmer weider ausgebaut. No enger Dräivéirelsstonn stoung et 25:14. No 60 gespillte Minutte setze sech um Enn d'Dikrecher Hären mat 34:18 géint d'Schëfflenger duerch.

Red Boys - HB Dideleng 35:24

E Freiden den Owend hunn d'Red Boys hiren Optaktmatch vun der Saison mat 35:24 géint den HBD gewonnen.

Dammen-Handball

HB Museldall - HC Standard 23:18

Zum Optakt vum Damme-Championnat ka sech d'Lokalekipp zu Gréiwemaacherer mat 23:18 géint den HC Standard duerchsetzen.

Alleguer d'Resultater am Iwwerbléck