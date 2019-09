Mat zwee perséinleche Goler an engem Assist konnt d'Lëtzebuergerin Tina Welter hiren Deel zu der Victoire vu Frisch Auf! Göppingen bäidroen.

Mam Besuch vum Dammen-Nationaltrainer Adrian Stot gewënnt d'Tina Welter an der 1. Bundesliga vum Dammen-Handball mat Göppingen géint d'Kurpfalz Bären 34 op 26. Dobäi stoung d'Lëtzebuerger Nationalspillerin 45 Minutten um Terrain an konnt 2 Goler markéieren an ee Gol virbereeden.

Fir den Thomas Grün an d'Gladiators Tréier ass et an der 2. Bundesliga am Basket net esou erfreelech verlaf. De Lëtzebuerger huet net mat de Starting-5 ugefaangen, koum awer am Verlaf vun der Partie op de Parquet. Do huet hie materlieft, wéi seng Ekipp no Réckstand am leschte Quarter nees den Uschloss fonnt, um Enn awer nach in extremis mat 78:76 verluer huet.