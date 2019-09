No engem éischter enttäuschende Start an déi nei Saison huet den Ettelbrécker Trainer Claude Ottelé demissionéiert.

Den 52 Joer alen Trainer war zanter 4 Joer bei der Ekipp aus dem Däich an hat d'lescht Saison de Maintien an der BGL Ligue gepackt. Dës Saison war et bis elo awer net gutt gelaf, aus 7 Matcher gouf et nëmme 6 Punkten.

De Co-Trainer Neil Pattison soll als Interimstrainer iwwerhuelen.