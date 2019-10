Op der Konschtturnen-WM zu Stuttgart ass et den Out fir déi jonk Lëtzebuergerin mat 45,033 Punkten an der Qualifikatioun.

Mat vill Pech ass d'Céleste Mordenti an der 1. Aufgab vun der Kompetitioun, um Balken, gefall. Ma déi jonk Lëtzebuergerin huet Nervestäerkt bewisen an am weidere Verlaf hiert Kënnen ënner Beweis gestallt. Trotz staarke 45,033 Punkten ass et fir d'Konschtturnerin net fir eng weider Ronn duergaangen.