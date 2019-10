D'Etzella verléiert däitlech géint d'Musel Pikes. Fir déi Ettelbrécker ass et déi zweeten Defaite um 2. Spilldag.

Um Sonndeg stoung an der Total League d'Suite vum 2. Spilldag um Programm.

Häre-Basket

Basket Esch 94:89 Fiels

Zu Esch war et d'Lokalekipp, déi sech am éischte Véierel eng Avance séchere konnten, dëst beim Score vun 29:21 no 10 Minutten. D'Fiels konnt sech duerno awer erëm erukämpfen a sou sollt et bis zur Halbzeit eng ganz enk Partie bleiwen. Zur Paus louchen déi Escher nach mat engem Punkt an Avance, hei stoung et 46:45.

Trotz engem ganz staarke Clancy Mac Rugg konnt sech de Basket Esch net kloer vun der Fiels ofsetzen. Trotz enger 67:64- Avance war kloer, dass d'Entscheedung am leschte Véierel fale misst.

Bei de Gäscht waren et virun allem den Adariu Avery an den Charles Cooper, déi d'Fiels am Match hale konnten. Um Enn sollt et awer net duergoen. Esch klappt d'Arantia soumat op 5 Punkten mat 94:89.

Etzella 79:93 Musel Pikes

Fir d'Etzella gouf et um 2. Spilldag iwwerdeems déi zweete Néierlag. D'Gäscht vun de Musel Pikes koume besser an d'Partie a hu sech fréi a Féierung gesat. No den éischten 10 Minutte waren Pikes soumat mat 24:20 an Avance. Duerno war d'Etzella beméit, de Match zu hirem Gonschten ze dréinen. Dëst sollt hinnen dann och geléngen. Ugefouert vun engem ganz staarke Brown Jr. louch d'Etzella an der Paus mat 45:41 an Avance.

Am drëtte Véierel war et eng ganz enk Partie, esou dass keng Ekipp sech kloer ofsetze konnt. Virun de leschten 10 Minutte stoung et 61:63 aus Ettelbrécker Siicht. Am leschte Véierel war der Ekipp aus dem Däich allerdéngs d'Loft ausgaangen. Um Enn konnte fir d'Musel Pikes virun allem den Earl Brown Jr. an de Garrett Jr. markéieren an esou d'Victoire fir hir Faarwe sécheren.

Damme-Basket

Basket Esch 83:68 Résidence

Ugefouert vum Tatsiana Likhtarovich an dem Adama Coulibaly, déi alle béid méi ewéi 20 Punkte markéiere konnten, konnt sech de Basket Esch géint d'Résidence Walfer behaapten.

An der éischter Hallschent konnt Walfer nach matthaalen, och wa si no 20 Minutten ewell 38:43 hanne louchen.

No der Halbzeit konnt Esch hier Avance dann awer weider ausbauen a sou konnte si sech um Enn och mat 83:68 duerchsetzen

Etzella 83:75 Musel Pikes

Kierra La Nae Anthony! Esou heescht d'Spillerin vum Dag op Säite vun der Ettelbrécker Etzella. 40 Punkte konnt d'Anthony zur Victoire bäidroen.

Am éischte Véierel konnten d'Pikes a Féierung goen a sech mat 16:13 duerchsetzen. Bis zur Paus konnt d'Etzella sech dann awer ofsetzen a sech mat 46:38 an Avance setzen.

Bis zum Enn konnten d'Damme vun Ettelbréck dëse Virsprong halen a sech esou mat 83:75 géint d'Musel Pikes duerchsetzen.