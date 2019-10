Den Opsteiger vun Hiefenech huet dem Titelfavorit vun Diddeleng bei der 76:75-Victoire e Fouss gestallt.

E Samschdeg den Owend war am Hären- an Dammen-Basket den 2. Spilldag an der Total League.

Hären-Basket

Amicale Steesel - Racing 74:63

An der Alain-Marchetti-Hal zu Steesel wollt d'Amicale den 1. Heemmatch an der neier Saison positiv gestallten. Dem Coach Pires seng Jongen hunn awer den 1. Véierel mat 15:17 missen de Kierzeren zéien an am 2. dësem Réckstand hannendru lafen. Dëse goung nach méi däitlech, nämlech mat 11:18 fir d'Gäscht aus der Stad op en Enn. Steesel hat virun allem Krämpes, un der Kuerf erunzekommen, well d'Defense vum Racing exzellent verteidegt huet. Dräier vun der Amicale aus der Distanz hunn net deen néidege Succès bruecht: 26:35 aus der Siicht vu Steesel an der Paus.

Déi 2. Hallschecht huet de Lokalekipp gehéiert. Si goufe vum eegene Public ugedriwwen an ugefeiert an hu sech esou nees hannescht an d'Partie gekämpft. Dobäi konnt d'Amicale sech virun allem op ee staarke Jett Speelman verloossen, ma och de Max Schmit a Jo Hoeser koume besser an de Match: 20:17 am 3. Véierel. Weider gutt fir déi Steesler goung et am leschte Véierel weider. Zwar war et bis ronn 2 Minutte viru Schluss mat 61:61 ganz knapp, mä géint der Schluss krut Steesel ee Lach vun e puer Punkten. D'Amicale huet sech de Virsprong net méi vun der Schmier huele gelooss.

Sparta Bartreng - AB Contern 101:91

Deen 1. Quarter huet mat 26:23 der Sparta gehéiert. D'Ekipp vum Coach Kevin Magdowski wollt no der Victoire iwwer den T71 leschte Weekend um Samschdeg Owend nees Punkten. Dat hunn déi Bartrenger dunn och am 2. Véierel mat engem 30:16 ënner Beweis gestallt. Mat engem 56:39 goung et fir d'Paus an d'Kabinnen.

Contern war an der 2. Hallschecht beméit, de 17-Punkten-Réckstand ze verklengeren. An dat ass och ufanks deels gelongen: 2 Minutten 30 waren am 3. Quarter nach ze spillen, an deem den ABC bis dohin 21:16 gefouert huet. Ënnert dem Impuls vum Raoul Birebam, deen insgesamt am 2. Duerchgang besser am Match war, konnt den ABC den 3. Véierel mat 25:20 fir sech entscheeden. Am leschte Quarter gouf et nach eng Kéier wëll. Den ABC konnt dësen zwar 27:25 wannen, ma huet um Enn awer missen eng dach däitlech Defaite astiechen.

© Shari Schenten

US Hiefenech - T71 Diddeleng 76:75

Hiefenech wollt a sengem 1. Match nom Opstig an der Total League doheem fir eng Iwwerraschung suergen. Am 1. Quarter ass den Hiefenecher och ee gudde Start mat engem 22:18 zu hire Gonschte gelongen. De Gaascht aus der Forge du Sud krut och am 2. Véierel de Fouss net an d'Dier an huet dëse mat 15:19 op d'Heemekipp ofginn: 41:33 an der Paus. Nom Téi koum den T71 Diddeleng awer nees zeréck an de Match an huet sech am 3. Véierel een 23:16 erkämpft. Jeitz, Dority a McGlynn hunn dofir gesuergt, datt et am leschte Quarter nach eng Kéier ganz spannend gouf.

Kuerz viru Schluss hat Diddeleng 2 Punkten Avance, ma ënnert dem Impuls vum Drakford, Stephens a Schmid hunn déi Hiefenecher nach eng Kéier d'Partie gedréit. Um Enn war d'Iwwerraschung vum Opsteiger beim Stand vu 76:75 perfekt.

Fir Diddeleng war et also déi 2. Defaite am 2. Championnatsmatch. Dobäi kënnt, datt de Frank Müller, de Pilier vum T71, sech am Match blesséiert huet an eventuell dréit, auszefalen.

© Guy Seyler © Guy Seyler © Guy Seyler

Dammen-Basket

Amicale Steesel - Gréngewald 66:62

Skrijelj, Morrow a Scott - dës dräi Dammen hunn an den éischten 2 Quarteren de Match vun der Amicale bestëmmt. D'Steeseler sinn am 1. Véierel mat engem 18:7 besser an de Match komm, wéi hir Géignerinnen aus dem Gréngewald. Dës hu sech awer am 2. Véierel mat engem 18:13 zeréckkaaft, dat virun allem ënnert dem Impuls vum Goff - 31:25 an der Paus. Am 2. Duerchgang goung et erop an erof. D'Amicale konnt wuel am 3. Quarter 19:15 wannen, huet sech awer missen am leschten 16:22 geschloe ginn. D'Dammen aus dem Gréngewald koumen zeréck an de Match, um Enn ass et awer op 4 Punkten net duergaangen, fir de Match an d'Verlängerung ze retten.

Sparta Bartreng - AB Contern 64:83

Am Centre Sportif 'Atert' wat den AB Contern op Besuch. An der Paus war d'Lokalekipp 35:40 hannen, dat nodeems den 1. Véierel 23:23 an deen 2. 17:13 fir d'Gäscht op en Enn gaangen ass. Nom Téi huet Sparta eng Schëpp drop geluecht a konnt den 3. Quarter 23:18 fir sech entscheeden. Den ABC war am leschte Véierel awer nees méi staark an huet den Damme vun der Sparta mat 25:6 definitiv den Zant gezunn.

Den Iwwerbléck vun der Nationale II