De Julien Henx ass de Freideg de Moie beim World Cup am Schwammen zu Berlin iwwer 50 Meter Crawl un den Depart gaangen.

De Lëtzebuerger ass eng richteg gutt Zäit geschwommen an huet no 22 Sekonnen a 86 Honnertstel ugeschloen a bleift domat nëmme 15 Honnertstel iwwert sengem Landesrekord, deen hien am Juli op der WM opgestallt huet. Dës Zäit huet dann och gläichzäiteg déi 13. Plaz bedeit.