No enger schwiereger Qualifikatioun kënnt de Lëtzebuerger um Enn mat engem gudde Gefill zeréck op Lëtzebuerg.

De Steve Nothum ass bei der WM am Parashooting zu Sydney an Australien op déi 6. Plaz am Trap komm.

De Lëtzebuerger hat sech als 6. an der Qualifikatioun fir d'Finall qualifizéiert.