De Lëtzebuerger huet no 23 Sekonnen a 96 Honnertstel ugeschloen a sech als 6. fir d'Finall qualifizéiert.

An der Coupe du Monde am Schwammen am 50 Meter Baseng zu Berlin huet de Julien Henx e Sonndeg de Moien iwwer 50 Meter Papillon an enger Zäit vun 23 Sekonnen a 96 Honnertstel ugeschloen. Domat ass de Lëtzebuerger Sportzaldot just 5 Honnertstel iwwert sengem nationale Rekord bliwwen, deen hien am Juli op der WM geschwomme war.

Mat enger 6. Plaz huet sech de Henx och fir d'Finall qualifizéiert.