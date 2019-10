E Sonndeg am Nomëtteg koum d'Nouvelle, dass de Lëtzebuerger Futtball-Nationalspiller Gerson Rodrigues net mat der Ekipp an Dänemark geflunn ass.

De Spiller vun Dynamo Kiev war och net mat aus Portugal heemkomm. Leschten Informatiounen no wier de Rodrigues mëttlerweil awer an Dänemark ukomm. Weider Detailer ginn et nach keng.