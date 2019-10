25 Medaile bei Weltmeeschterschafte an dobäi 19 Mol Gold fir déi 22 Joer jonk Amerikanerin Simone Biles.

E Samschdeg an e Sonndeg stounge fir den Ofschloss vun de Weltmeeschterschaften am Konschtturne bei den Dammen a bei den Hären d'Geräter-Finallen um Programm.

Dammen

Nodeems d'Simone Biles schonns an der Woch op beandrockend Aart a Weis den "All Around" bei den Damme gewanne konnt, huet si och bei de Geräter-Finallen hir ganz Klass gewisen a vu 4 méigleche Goldmedailen der ganzer 3 gewonnen. Déi 1,42 grouss Athletin war um Sprong, dem Buedem an der Putter der Konkurrenz kloer iwwerleeën. Domat kënnt si am Ganzen net nëmmen op 25 Medaile bei Weltmeeschterschaften, mä si ass domat elo déi erfollegräichst Turnerin, déi et jee gouf. Si läit domat nämlech elo virum Witali Scherbo, dee vun 1991 bis 1996 ganzer 23 Medaile gesammelt hat.

Just um Stufebarre gouf et keng Medail fir d'Biles. Hei konnt d'Nina Derwael aus der Belsch Gold gewannen. Mat engem Score vu 15,233 konnt si d'Finall gewannen, dat virum Rebecca Downie aus Groussbritannien an dem Sunisa Lee aus den USA.

Um Sprong hunn d'US-Girls dominéiert, Gold fir d'Simone Biles mat 15,399 Punkte virun hirer Landsfra, dem Jade Carey, déi op 14,883 Punkte koum. Déi drëtte Plaz um Podium war fir d'Elissa Downie mat 14,816 Punkten.

Och op der Putter war kee Kraut gewuess géint d'Simone Biles. D'Amerikanerin gewënnt hei mat engem Score vu 15,066 Punkten. De Poidum gëtt komplettéiert vun de Chinesinne Liu a Li, déi op 14,433, respektiv 14,300 Punkte kommen.

Um Buedem dann nach eng weider ganz staark Leeschtung vum Biles, dat mat 15,133 Punkten. Si hat ee ganze Punkt Avance op hir Teamkomerodin Sunisa Lee, déi Sëlwer gewënnt. Bronze war fir d'Russin Angelina Melnikova.

Hären

Um Buedem gëtt et sensationell Gold fir de Carlos Edriel Yulo vun de Philippinnen, dat mat engem ganze staarke Score vu 15,300 Punkten. Den Artem Dolgopyat wënnt Sëlwer mat 15,200 Punkten a Bronze geet un de Chines Ruoteng Xiao.

Um Pauschepäerd ka sech den Englänner Max Whitlock Gold sécheren, dat mat 15,500 Punkten. An hei sollt et ëm d'Medaile ganz enk ginn. Op d'Plaz 2 mat 15,433 Punkte kënnt den Chih Kai Lee. Déi drëtt Plaz geet mat 15,400 Punkten un de Rhys McClenaghan aus Irland.

Och op de Réng sollt et spannend ginn, well och hei war et eng ganz enk Decisioun. Gewonnen huet hei den Ibrahim Colak aus der Tierkei mat 14,933 Punkte virum Marco Lodadio aus Italien an dem Samir Ait Said aus Frankräich, déi op 14,900 a 14,800 kommen.

Um Sprong hunn d'Russen dunn nees zougeschloen an dat an der nämmlechter Reiefolleg wéi an der Finall vum "All Around". Deemno konnt sech och hei den Nikita Nagornyy Gold sécheren an dat virum Artur Dalaloyan. Bronze war fir den Igor Radivilov aus der Ukrain.

De Joe Fraser aus Groussbritannien konnt sech Gold um Parallel-Barren sécheren an dat mat genau 15 Punkten. Ganz knapp hannendru mat 14,983 Punkten den Türk Ahmed Onder a genau sou knapp op Plaz 3 mat 14,966 Punkten de Japaner Kazuma Kaya.

Den Arthur Mariano huet sech dann nach déi lescht Goldmedail geséchert. De Brasilianer war e Sonndeg nämlech dee Stäerksten um Reck a wënnt virum Tin Srbic aus Kroatien an dem Artur Dalaloyan aus Russland.