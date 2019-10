De Sonndeg de Moien war nieft de Baggerweieren de Wéngertstrail mat 500 Leefer a Leeferinnen.

Den Organisateur ronderëm den Nico Peters innovéiert, fir den Interessi héichzehalen. Och de Parcours, deen d'lescht Joer schonn interessant war, gouf deelweis changéiert.

Bei den Häre gouf et schlussendlech eng Victoire vum Antoine Leroy, dat virum Sven Remakel an dem Domingo Silva. Bei den Damme konnt sech d'Renata Morchova duerchsetzen, de Podium gouf komplettéiert vum Shefi Xhaferaj an dem Lin Dupont.