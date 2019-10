E Sonndeg am Laf vum Dag gouf an der EM-Qualifikatioun an de Gruppen C, E, G an I gespillt.

Hei konnt sech Holland mat 2:1 géint Wäissrussland duerchsetzen, Ungarn huet den Aserbaidschan mat 1:0 geklappt, d'Belsch wënnt 2:0 am Kasachstan, Schottland iwwerrennt San Marino mat 6:0 a Russland wënnt däitlech an Zypern. E sonndeg den Owend stinn dann nach 4 weider Matcher um Programm. Grupp C Wäissrussland - Holland 1:2 0:1 Wijnaldum (32. Minutt), 0:2 Wijnaldum (41. Minutt), 1:2 Dragun (54. Minutt) Holland kënnt der EM-Qualifikatioun ëmmer méi no. E Sonndeg den Owend huet d'Oranje sech mat 2:1 a Wäissrussland behaapt a kënnt domat elo op 15 Punkten aus 6 Matcher. Fir d'hollänner huet zweemol de Wijnaldum getraff. De Gol vum Dragun zum Ufank vun der zweeter Hallschent sollt de Wäissrussen net duergoen. Estland - Däitschland um 20.45 Auer Grupp E Ungarn - Aserbaidschan 1:0 1:0 Korhut (10. Minutt) Ungarn behält weider d'Chance, sech fir d'EM ze qualifizéieren, dat duerch eng knapp Victoire géint den Tabelleleschten Aserbaidschan. De Korhut huet an der 10. Minutt den eenzege Gol vum Match geschoss. Wales - Kroatien um 20.45 Auer Grupp G Slowenien - Éisträich um 20.45 Auer Polen - Nordmazedonien um 20.45 Auer Grupp I Kasachstan - Belsch 0:2 0:1 Batshuayi (21. Minutt), 0:2 Meunier (53. Minutt) Och am 8. Match ass géint d'Belsch kee Kraut gewuess. 8 Matcher, 8 Victoiren, besser geet et net an dat dann nach mat engem Golverhältnis vun 30 zu 1. Schottland - San Marino 6:0 1:0, 2:0 an 3:0 McGinn (12., 27. a 45. Minutt), 4:0 Shankland (65. Minutt), 5:0 Findlay (67. Minutt), 6:0 Armstrong (87. Minutt) D'Schotten hu sech e Sonndeg e bësse Frust vun der Séil geschoss. Nodeems si déi lescht 4 Matcher alleguerte verluer haten a schonns keng Chance méi op eng Qualifikatioun haten, hu si géint San Marino ganzer 6 Goler markéiert. Fir San Marino geet et weider biergof. Si hunn no 8 Matcher e Golverhältnis vun 0 zu 43 an och 0 Punkten. Zypern - Russland 0:5 1:0 Cheryshev (9. Minutt), 2:0 Ozdoev (23. Minutt), 3:0 Dzyuba (79. Minutt), 4:0 Golovin (89. Minutt), 5:0 Cheryshev (92. Minutt) D'Russen hunn och um 8. Spilldag hir Stäerkt op en Neits bewisen, dat bei der 5:0-Victoire géint Zypern. D'Russe waren dominant an zanter der 28. Minutt och nach an Iwwerzuel. 7. Victoire am 8. Match fir d'Ekipp ëm Cheryshev a Co.