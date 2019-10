Doriwwer goufen d'Organisateure vum WTA-Tennis-Tournoi op der Kockelscheier an der Nuecht op en Dënschdeg vum Management vun der Russin informéiert.

D'Sharapova kënnt also guer net op Lëtzebuerg, och net fir "social events", well si krank ass. An enger éischter Reaktioun RTL géigeniwwer huet d‘Tournoi-Direktesch Dan Maas gesot, datt si "schwäiwëll" ass.

D‘Verhale vum Sharapova, déi virdru schonn hir Participatioun als Spillerin ofgesot hat, nennt d‘Maas einfach nëmmen onprofessionell.