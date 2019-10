No der Lännermatch-Paus koum de Lëtzebuerger Nationalspiller e Freideg den Owend an der Ligue 2 net an den Asaz.

An der Ligue 2 a Frankräich gouf et e Freideg den Owend tëscht Grenoble Foot an US Orléans een 0:0-Gläichspill. De Lëtzebuerger Nationalspiller Vincent Thill souz bei de Gäscht déi 90 Minutten iwwer op der Bänk.

An der 3. Liga an Däitschland hat Kaiserslautern auswäerts keng Chance géint Duisburg. D'Ekipp vum Geschäftsmann Flavio Becca huet mat 1:3 de Kierzere gezunn. Fir Kaiserslautern huet den Thiele an der 73. Minutt de Gol geschoss. Den 1. FCK riskéiert, de Weekend op eng Ofstigsplaz ze rutschen. Duisburg steet an der provisorescher Tabell op der 1. Plaz.