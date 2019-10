D'U.S. Hiefnech ka sech am Noperschaftsduell géint d'Arantia Fiels mat 90:78 duerchsetzen.

E Samschdeg den Owend war et souwuel am Hären- wéi och am Dammen-Basket d'Suite vum 4. Spilldag an der Total League.

E Freideg den Owend hat sech bei den Hären schonn de Racing no Verlängerung scho wichteg Punkte géint d'Sparta Bartreng geséchert. Bei de Damme gouf et eng kloer Victoire vum Gréngewald bei der Sparta.

Hären-Basket

US Hiefenech - Arantia Fiels 90:78

1. Véierel 18:12, 2. Véierel 15:15, 3. Véierel: 28:19, 4. Véierel: 29:32

Hiefenech ass defensiv ganz aggressiv an de Match gaangen a si hate mam Stephens e Spiller um Terrain stoen, dee virun allem an der 1. Halschent de Rebound dominéiert huet. Ganzer 20 Rebounds konnt hien no 40 Minutte fir sech verbuchen. 18:12 stoung et nom 1. Véierel. Déi zweet 10 Minutte waren e bëssen méi ausgeglach, sou dass et schlussendlech mat 33:27 fir Hiefenech an d'Paus gaangen ass.

No der Paus huet d'Fiels et mat enger Zone-Verteidegung probéiert, ma déi Hiefenecher hu sech net dovun ofbrénge gelooss, weider ze punkten. Ënnert dem Impuls vum ganz staarke Max Schmit, deen insgesamt 30 Punkte markéiert huet, hu si hir Féierung konnten ausbauen, sou ass et nom 3. Véierel 61:46 stoung.

Am läschte Quarter huet d'Lokalekipp näischt méi ubrenne gelooss a si hunn de Match sécher iwwert d'Zäit bruecht. Déi 2 Punkte bleiwe soumat zu Hiefenech.

Basket Esch - Musel Pikes 83:76

1. Véierel 17:20, 2. Véierel 23:15, 3. Véierel: 22:23, 4. Véierel: 21:18

D'Gäscht ronderëm hiren Trainer Chris Wulff si ganz gutt an de Match komm. Virun allem déi 2 Amerikaner, Brown a Garrett, hunn an deenen éischten 10 Minutte 16 vu den 20 Punkte fir hir Ekipp markéiert. Esch hat virun allem am Ufank vum 2. Véierel weiderhi Schwieregkeeten ze scoren, sou dass de Réckstand zäitweis op 9 Punkten ugewuess ass. An der 2. Halschent vum 2. Véierel sollt sech Blat awer komplett wenden. Zone-Verdeedegung vun de Pikes war net méi ganz effizient, an déi Escher hunn op eemol ugefaangen, hir Wërf ze treffen. 3 3er hannerteneen, an e 14:0 Laf vun der Lokalekipp hunn dozou gefouert, dass Esch mat engem 5-Punkte-Virsprong an d'Paus gaangen ass. 40:35.

Am 3. Véierel waren et dunn awer erëm Gäscht vun der Musel déi besser aus de Kabinne komm sinn. Si hu ganz engagéiert a kämpferesch gespillt, hier Wërf aus der Distanz getraff, an de Réckstand nees gutt gemaach. D'Reaktioun vun Esch huet awer net laang op sech waarde gelooss. Béid Amerikaner wéi och de Joé Biever hu Punkte fir hir Faarwe markéiert. D'Escher kruten d'Lach awer net richteg gemaach, well d'Moral vun de Pikes gestëmmt huet.

Um Enn vum 3. Véierel stoung et 62:58 fir d'Lokalekipp.

Déi Escher si wesentlech besser an déi lescht 10 Minutte komm. Virun allem de Kapitän, Joé Biever, huet Verantwortung iwwerholl a seng Ekipp an der entscheedender Phas geleet. Um Enn setze sech routinéiert Escher mat engem ganz staarke Clancy Mac Rugg, deen 32 Punkte markéiert huet, mat 83:76 géint d'Musel Pikes duerch.

Amicale Steesel - T71 Diddeleng 77:106

1. Véierel 16:24, 2. Véierel 20:25, 3. Véierel: 21:34, 4. Véierel: 20:23

Beim T71 war um Samschdeg den Owend erëm den Tom Schumacher mat u Bord. D'Präsenz vum Schumacher huet een dann och direkt bemierkt. Hien huet d'Spill vum T71 gelenkt, wichteg Passe gespillt, a mat senger Erfarung dem T71 einfach gutt gedoen.

Virun allem am 1. Véierel ass vun der Lokalekipp vill ze wéineg komm, virun allem vun de Lëtzebuerger. Sou waren et just déi béid Amerikaner déi am 1. Véierel getraff hunn. Bei de Diddelenger waren et da am ganze 6 Spiller, déi Scorer-Punkte gesammelt hunn. 24:16 stoung et no 10. Minutten. Am 2. Quarter huet den T71 ënnert dem Impuls vum Tom Schumacher hir Féierung weider ausgebaut. Bei Steesel ass weiderhin net vill zesumme gelaf. 36:49 louche si an der Paus zeréck.

Am 3. Véierel huet sech een ähnlecht Bild gewise wéi an deenen 20 Minutte virdrun. Steesel huet vu baussen näischt getraff, a beim T71 war et ënner anerem e Kevin Moura dee ganz staark opgespillt huet. 83:57 louchen déi Diddelenger virum leschte Véierel a Féierung.

De Match war virum 4. Véierel gelaf. Béid Traineren hunn deemno hir méi jonk Spiller op den Terrain geschéckt, fir hinne Spillpraxis ze ginn. D'Schlussresultat zu Steesel: 74:105.

Dammen-Basket

Telstar Hesper - Résidence Walfer 69:76

1. Véierel 12:17, 2. Véierel 20:20, 3. Véierel: 16:18, 4. Véierel: 21:21



Basket Esch - Musel Pikes 72:56

1. Véierel 21:17, 2. Véierel 16:19, 3. Véierel: 18:11, 4. Véierel: 17:09



Amicale Steesel - T71 Diddeleng 68:64

1. Véierel 16:16, 2. Véierel 18:12, 3. Véierel: 14:15, 4. Véierel: 20:21

