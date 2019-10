De Racing huet um Enn mat 82:74 d'Iwwerhand behalen. Bei den Dammen huet de Champion Gréngewald zu Bartreng kloer mat 83:51 gewonnen.

E Freideg den Owend war den Optakt vum 4. Spilldag an der Total League am Basket.

Donieft goufen awer och nach d'Aachtelsfinallen an der Coupe ausgeloust. Hei den Iwwerbléck vun all de Partien.

Hären-Basket

Sparta Bartreng - Racing 74:82

Et war ee spannende Match tëscht der Sparta Bartreng an dem Racing. Nom éischte Véierel stoung et 17:17 tëscht béiden Ekippen. Och bis d'Paus huet keen deen aneren ewech zéi gelooss an esou stoung et 32:32 gläich. Och no der Paus huet keng vun den zwou Ekippen nogelooss an esou huet de Racing e Virsprong vun 1 Punkt mat an déi lescht 10 Minutte geholl. Hei ass et weiderhin e Match op Aenhéicht bliwwen, sou datt et no de 4 Véierel 65:65 gläich stoung. D'Decisioun huet also missen an der Overtime falen an do war et de Racing, deen déi liicht besser Ekipp war. D'Ekipp vum Phlip Dejworek konnt sech ofsetzen an de Match mat 82:74 bei der Sparta gewannen.

Beschte Spiller beim Racing war den Devin White mat 21 Punkten. Op der Säit vun de Bartrenger stoung den Jarvis Williams mat 26 Punkten un der Spëtzt.

Dammen-Basket

Sparta Bartreng - Gréngewald 51:83

De Lëtzebuerger Champion am Damme-Basket huet e Freideg den Owend der Sparta virun den eegene Spectateuren zu Bartreng keng Chance gelooss. D'Ekipp vum Hermann Paar huet sech den éischte Véierel mat 23:16 geséchert. An den zweeten 10 Minutten huet seng Ekipp dunn awer esou richteg opgedréint, ee Kuerf nom aneren hu si markéiert an esou ass ee mat engem Virsprong vun 29 Punkten an d'Paus gaangen an et stoung 52:23 aus der Siicht vun de Gäscht.

An der zweeter Hallschent huet de Gréngewald de Match net méi aus der Hand ginn. Am drëtte Véierel konnt ee sech duerch een 17:12 weider ofsetzen, fir um Enn de Match kloer mat 83:51 zu Bartreng ze gewannen.

Bescht Spillerin bei de Gäscht war d'Tierney Phirman mat 16 Punkten. Op der Säit vun der Lokalekipp huet d'Brittany Hernandez 24 Punkte markéiert.

