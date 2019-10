Bei den Erwuessen war et ganz spannend a besonnesch d'Jugend wousst, ze iwwerzeegen.

Bei den Dammen d'U18 ass d'Kaderspillerin Kim Poorters Championne virun der Favoritin Doris Melo an dem Colette Hoffmann ginn.



Bei den Häre sollt de Gilles Mores säin Titel an enger ganz enker a spannender Finall verdeedegen, dat virum Luca Wolter an dem Uwe Jacoby.



Am Nationale bei den Dammen huet d'Danielle Girs virun der jonker Spillerin Patricia Olsem gewonnen. Bei den Hären huet de Patrick Welter virum Serge Jaerling an dem André Bouché gewonnen.

Bei den U14-Männer huet sech de Sam Ourth den Titel virum Matteo Karels geséchert. Bei den Dammen huet d'Shana Collin gewonnen a bei de Special Olympics de Joe Ourth.



Bei den U18-Dammen war d'Kim Poorters virum Maggie Bourscheid déi Bescht. Bei den Hären goung de Championstitel un den Tom Kasel.



Bei den U24-Hären huet de Luca Wolter just knapp mat engem Holz Avance virum Alain Blasen gewonnen. A bei den Damme goung Gold un d'Samantha Wolff, dat virum Mandy Kremer.