Tottenham krut virum eegene Public de vollen Asaz géint de Roude Stär Belgrad an de PSG huet zu Bruges en Erfolleg gefeiert.

Um 3. Spilldag an der Champions-League-Gruppephas war Real Madrid zu Istanbul gefuerdert. D'Madrilene konnte sech awer an der Tierkei behaapten. Juve, Bayern a ManCity hunn hir Partië gedréit.

Grupp A

Galatasaray Istanbul - Real Madrid 0:1

0:1 Kroos (18')

Dat gouf et nach ni: déi Kinneklech aus Madrid no 3. Spilldeeg de Leschten aus dem Grupp, dat mat just engem Punkt. D'Ekipp vum Trainer Zidane war deemno zu Istanbul bei Galatasaray gefuerdert, och well ee schonn eng 0:3-Defaite géint PSG atsieche missen an een net iwwer een 2:2 géint Bruges erauskoum.

Ma wie gemengt hat datt Real vun Ufank un um Drécker wär, deen hat sech geiert. Et war nämlech d'Lokalekipp, déi virum hëtzegen tierkesche Public déi éischt zwou Chancë vum Match hat. De Courtois, de belsche Kipper bei de Madrilenen am Gol, konnt awer zweemol Schlëmmeres verhënneren.

Den 1:0 fir Real De Kroos konnt eng flott Virlag vum Hazard an den 1:0 ëmmënzen.

No enger décker Véierelsstonn ass de Real dunn awer erwächt. Dat ronnt Lieder gouf iwwer den Hazard op der lénkser Säit gedriwwen a vum belschen Nationalspiller, no enger Une-deux mam Benzema, fein an d'Mëtt ginn. Do stoung de Kroos goldrichteg, fir de Ball aus ronn 14 Meter fir den 1:0 am Filet ënnerzebréngen. Dono goung et weider monter hin an hier, ee Gol sollt awer net méi falen - Paus!

Highlighten aus der 1. Hallschecht 0:1 aus der Siicht vun der Heemekipp no den éischte 45 Minutten.

An der 2. Hallschecht huet quasi just nach eng Ekipp gespillt an dat waren d'Gäscht aus Spuenien. Op der Stonn hat de Real vill méi Spill-Undeeler an deemno wier den 2:0 aus der Siicht vu Madrid verdéngt gewiescht. D'Chance op den Ausbau vun der Féierung hat den Hazard. D'Nummer 7 vun de Kinneklechen hat bannent 10 Minutten direkt zwou Golgeleeënheeten. An der 63. huet säi Schoss nëmmen d'Lat fonnt a ronn 15 Minutte viru Schluss huet den tierkesche Kipper d'Tentative vum Belsch souverän gehalen.

A Gala? Déi hu sech schwéier gedoen, hannen erauszekommen. Just an de leschte Spillminutten huet d'Ekipp vum Trainer Terim duuss versicht, an de Strofraum vun de Spuenier ze kommen. Ma um Enn huet d'Duerchsetzungsverméige vum Haaptstad-Veräin awer gefeelt. Real konnt deemno seng éischt 3 Punkten an dëser Campagne antuten an ass domat elo 2. an der Tabell.

Highlighten aus der 2. Hallschecht Real Madrid wënnt um Enn 1:0 a séchert sech domat déi éischt 3 Punkten an dëser Campagne.

Bruges - Paris Saint-Germain 0:5

0:1 Icardi (7'), 0:2 Mbappé (61'), 0:3 Icardi (63'), 0:4 Mbappé (79'), 0:5 Mbappé (83')

De Veräin aus der franséischer Haaptstad war zu Bruges de klore Favorit. Där Roll wollten d'Jonge vum Trainer Tuchel och vun Ufank u gerecht ginn. Duerch dem Icardi säi fréie Gol stoung der Victoire vum PSG och näischt méi entgéint. Bruges hat et, och ouni den Neymar, mat engem zolitte Géigner ze dinn, et goung awer mat engem 0:1 aus der Siicht vun de Belsch op den Téi. An den zweete 45 Minutten huet de franséische Champion zwou weider Kéiere getraff a sech domat 3 Punkte geséchert.

Deen aner Match aus dem Grupp A Paris St. Germain blaméiert Bruges am eegene Stadion.

Grupp B

Olmpiakos Piräus - Bayern München 2:3

1:0 El Arabi (23'), 1:1 Lewandowski (34'), 1:2 Lewandowski (62'), 1:3 Tolisso (75'), 2:3 Guilherme (79')

Den däitsche Rekordmeeschter hat zu Piräus ee Batz Aarbecht viru sech. Esou krut den FCB och no ronn 23 Minutten déi kal Dusch. No enger Flank iwwer lénks konnt den El Arabi de Ball sec a Richtung Gol käppen. Den Neuer konnt dat ronnt Lieder just nach hannert der Gollinn paréieren, soudatt Olmypiakos mat 1:0 an den Avantage koum - do huet de Kipper vun der däitscher Nationalekipp net gutt ausgesinn. D'Äntwert vu Bayern koum awer knapp 10 Minutte virum Säitewiessel. De Lewandowski huet am Noschoss vum Müller senger Tentative 1:1 ausgeglach.

Bayern huet d'Partie am Verlaf vun der 2. Hallschecht gedréint. Op en Neits war et de Lewandowski, dee fir seng Faarwe markéiere konnt. No der Virentscheedung vum polnesche Stiermer huet den Tolisso eng 15 Minutte viru Schluss scheinbar den Deckel op dës Partie geluecht. Dogéint hat awer de Guilherme eppes, well hien huet knapp 10 Minutte viru Schluss den 2:3-Uschlosstreffer markéiert. Dee goung awer net méi duer, fir nach eemol ganz an de Match zeréckzekommen.

Tottenham Hotspurs - Roude Stär Belgrad 5:0

1:0 Kane (9'), 2:0 Son (16'), 3:0 Son (44'), 4:0 Lamela (57'), 5:0 Kane (72')

De Finalist vun zejoert ass no 9 Minutten a Féierung gaangen a war deemno scho fréi an der Partie op der Gewënnerstrooss. Am weidere Verlaf konnt de Son zweemol markéieren, dat huet eng 3:0-Féierung fir Tottenham no 45 Minutte bedeit. Och nom Téi hunn d'Englänner staark opgespillt an um Enn eng däitlech Victoire gefeiert.

Resuméen aus dem Grupp B Bayern dréint de Match géint Olympiacos Piräus an Tottenham schéisst sech de Frust vun der Séil.

Grupp C

ManCity - Atalanta Bergamo 5:1

0:1 Malinovsky (28'), 1:1 Agüero (34'), 2:1 Agüero (38'), 3:1 Sterling (58'), 4:1 Sterling (64'), 5:1 Sterling (69')

D'Citizens haten an der Ufanksphas mam Underdog vu Bergamo Krämpes. De Malinovsky d'Lokalekipp duerch een Eelefter geschockt. Bannent 4 Minutte koum awer d'Äntwert vu ManCity, dat a Persoun vum Agüero. Den Argentinier konnt d'éischt eng Virlag vum Sterling verwäerten an huet duerno d'Partie vum Eelefter-Punkt aus gedréit.

War de Sterling an der 1. Hallschecht nach Passgeber fir den 2:1, huet den Englänner de Match mat dräi perséinleche Goler am 2. Duerchgang komplett entscheet.

Schachtjor Donezk - Dinamo Zagreb 2:2

1:0 Konoplyanka (16'), 1:1 Olmo (25'), 1:2 Orsic (60'), 2:2 Dodo (75')

No den éischte 45 Minutte goung et mat engem 1:1 an d'Paus. Op der Stonn konnten d'Gäscht op Eelefter hi mat 2:1 a Féierung goen. D'Freed war awer net vu laanger Dauer, well den Dodo eng 15 Minutt viru Schluss ausgläiche konnt. An der Tabell si béid Ekippe mat 4 Punkte gläich op.

Resuméen aus dem Grupp C Donezk an Zagreb spillen 2:2 gläich a Manchester City dominéiert Atalanta Bergamo.

Grupp D

Juventus Turin - Lokomotiv Moskau 2:1

0:1 Miranchuk (30'), 1:1 Dybala (77'), 2:1 Dybala (79')

D'Juve goung als Favorit an d'Partie, krut awer no enger hallwer Stonn déi kal Dusch. Déi italienesch Ofwier hat bei engem laangen Ofstouss vum russesche Kipper iwwerhaapt net gutt ausgesinn. Dovu konnt de Miranchuk mat sengem Gol fir den 1:0 profitéieren. Nom Téi huet et fir d'Bianconeri geheescht, zeréck an de Match ze kommen. Dës ass dem Veräin aus dem Piemont dunn och gelongen. Den duebele Coup vum Dybala huet fir déi 3 Punkte fir d'Juve gesuergt.

Atlético Madrid - Bayer Leverkusen 1:0

1:0 Morata (78')

Am Wanda Metropolitano huet d'Werkself eng schwéier Auswäertspartie erwaart. Ma d'Ekipp vum Trainer Bosz huet awer onbedéngt misse punkten, wa si sech nach wéilte fir den nächsten Tour qualifizéieren. Déi 1. Hallschecht huet Leverkusen géint d'Colchoneros matgehalen, krut awer 12 Minutte virun Enn duerch de Morata den 0:1 geschoss. Eng Flank vu lénks konnt de Spuenier mam Kapp versenken.

Fir Bayer Leverkusen, déi elo nach ëmmer 0 Punkten hunn, gesäit et deemno en Vue vun enger 1/8-Finall schlecht aus.