Op der obligatorescher Pressekonferenz e Mëttwoch den Owend sot de Bertrand Crasson, Interimstrainer vum F91 Diddeleng, datt een de Match genéisse soll.

Et géifen net vill Spiller ginn, déi di Méiglechkeet hätten, an der Europa League ze spillen a virun allem net an esou engem Stadion. D'Spiller hätten et verdéngt an et géif kee ginn, dee muer den Owend net motivéiert wier, esou de Crasson weider.

© Tom Hoffmann © Tom Hoffmann © Tom Hoffmann © Tom Hoffmann © Tom Hoffmann © Tom Hoffmann © Tom Hoffmann

Och wann een eng kleng Ekipp ass, par Rapport zum FC Sevilla, wëll den F91 de Spuenier weisen, datt ee Fussball spille kann. Virum Match géint Nikosia hätten déi mannst mat enger Victoire gerechent, dofir wier näischt onméiglech. Et misst een awer oppassen, datt Los Blanquirrojos, esou wéi den FC Sevilla och nach genannt gëtt, net ze vill a Confiance kommen, soss kéint e gären iwwerrannt ginn. Déi offensiv Gefor, warnt den Diddelenger Trainer, géing nämlech vun alle Beräicher ausgoen - ausser vläicht vum spuenesche Kipper.

A weider mat engem Laachen huet de Belsch gegeckst, datt hie bei der Uefa nogefrot hätt, ob Diddeleng en Donneschdeg den Owend 2 Kipperen tëscht Pottoe stelle kéint - dat wier awer ofgeleent ginn.

En Trainer, dee gutt gelaunt op d'Pressekonferenz koum, och wann et am Lëtzebuerger Championnat net esou gutt leeft. Do steet den aktuelle Lëtzebuerger Champion nëmmen op der 9. Plaz mat 10 Punkten an huet schonn 12 Punkte Retard op de Leader Progrès Nidderkuer.

Personaltechnesch misst een nach kucken, ob de Jonathan Joubert spille kann. Hien hätt Achillesseen wéi an huet den Ofschlosstraining am Estadio Ramon Sanchez Pizjuan och net absolvéiert. Fir de Showdown en Donneschdeg den Owend dierft d'Diddelenger Nummer 1 awer nees am Gol stoen.

Nieft him si Mickael Garos (blesséier a gespaart) a Mario Pokar (blesséiert) net am Kader. Dofir komme besser Nouvellë vum Ricky Delgado, deen zwar nees fit ass an de ganzen Training matgemaach huet, mä vir den Asaz an der Europa League wuel ze fréi kënnt. Et soll een näischt forcéieren, esou de Bertrand Crasson nach.