Beim 25.000er-Tournoi zu Péiteng kritt d'Lëtzebuergerin et mam Anna Kubareva ze dinn. D'Partie fänkt e Mëttwoch net virun 18 Auer un.

Nach bis e Sonndeg dauert den ITF-Tennis-Tournoi zu Péiteng. D'lescht Joer hat sech d'Mandy Minella an de Palmarès agedroen. D'Lëtzebuerger Nummer 1 ass dëst Joer net mat dobäi a spillt aktuell an den USA. Mam Eléonora Molinaro steet awer eng Lëtzebuergerin am Haapttableau.

Molinaro beim ITF-Tournoi zu Péiteng / Rep. Lynn Kayser

D'Eléonora Molinaro muss sech beim 25.000er-Tournoi zu Péiteng géint staark Konkurrenz behaapten. Op Nummer 1 ass d'Spuenierin Paula Badosa, d'Nummer 93 op der Welt, gesat, mat dobäi awer och déi däitsch Antonia Lottner, déi et beim WTA-Tournoi op der Kockelscheier bis an d'Véierelsfinalle gepackt hat. D'Lëtzebuergerin ass als Nummer 276 esou just nach an den Haapttableau gerutscht. E Pronostic ze maachen ass schwéier, well no hirer Victoire beim 25.000er-Tournoi zu Brünn an Tschechien op Sand virun engem gudde Mount huet déi jonk Lëtzebuergerin nëmmen zwou Partien op dures gespillt, sou d'Molinaro.

D'Form bei der jonker Lëtzebuergerin sollt no gudden Trainingen awer stëmmen.

E Mëttwoch den Owend fänkt fir d'Eléonora Molinaro den Tournoi zu Péiteng un. Am Eenzel waart an der éischter Ronn d'Anna Kubareva. D'Wäissrussin, déi et als Qualifikantin an den Haapttableau gepackt huet an an der Weltranglëscht 276 Plazen hannert der Lëtzebuergerin placéiert ass, steet der Spillerin vun der Schéiss fir d'éischte Kéier géigeniwwer.

Nieft dem Eenzel ass d'Eléonora Molinaro zu Péiteng och am Dubbel mat dobäi. Mat hirer Schwäizer Partnerin Xenia Knoll ass si op 3 gesat.