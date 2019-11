Iwwerdeems huet bei den Hären den Avanti Munneref (N2) den AB Konter mat engem 102:98 aus der Coupe geheit.

No de Matcher an der Coupe de Luxembourg bei den Hären en Dënschdeg an e Mëttwoch war et en Donneschdeg d'Suite. Bei den Damme waren en Donneschdeg zwou Partië mat Participatioun aus dem ieweschte Basket-Championnat. Déi Escher Damme hunn zu Hiefenech gewonnen an d'Konter Häre goufe vu Munneref (N2) iwwerrascht.

Matcher am Iwwerbléck