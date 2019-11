E Mëttwoch war d'Suite vun den 1/8-Finallen an der Härebasket Coupe de Luxembourg. D'Fiels gouf vun Zolwer (N2) bei 80:94-Defaite erausgeheit.

Schonn en Dënschdeg gouf et bei den Optaktmatcher vun der Häre-Coupe keng Iwwerraschung. Den T71 Diddeleng konnt sech zu Miersch géint de Black Star duerchsetzen an d'Musel Pikes ware géint den Telstar vun Hesper erfollegräich.

E Mëttwoch huet de Basket Zolwer (N2) d'Arantia Fiels mat engem 94:80-Succès an der eegener Hal eliminéiert.

Matcher am Iwwerbléck

Etzella - Sparta 87:71 (33:44)

An engem 1. Quarter, dee mat 25:22 fir d'Gäscht ausgaangen ass, goung et hin an hier. Och am 2. Véierel war d'Sparta am Däich 19:11 iwwerleeën. Beschte Marqueur bei de Batrenger war den Jaron Robinson mat 11 Punkten. An der Paus war d'Etzella mat 33:44 ënnerleeën. Dëse Réckstand huet den Ettelbrécker net geschmaacht an eng deementspriechend Reaktioun hu si och no der Paus gewisen. Mat engem 26:7 am 3. an engem 28:20 am leschte Véierel huet d'Etzella sech op beandrockend Aart a Weis zréckgekämpft.

Racing - Amicale 86:65 (47:35)

De Stater Racing hat d'Amicale vu Steesel op Besuch an huet am 1. Véierel virun allem mam Devin White gutt opgespillt, soudatt et mat enger 25:16-Féierung fir d'Heemekipp an den 2. Véierel goung. Och do war de Racing déi méi erfollegräich Ekipp an esou stoung et an der Paus 47:35 fir déi Stater. Och an der 2. Hallschecht war de Racing virun allem am 3. Quarter mat engem 23:11 ze staark fir d'Amicale. Steesel huet de leschter Véierel mat 19:16 fir sech entscheet, dat goung awer net duer, fir d'Partie ze dréien.