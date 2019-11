An der 2. Divisioun an der Belsch huet Virton am Spëtzematch géint Louvain mat 0:1 de Kierzere gezunn an domat och déi 1. Plaz an der Tabell verluer.

An der Ligue 2 a Frankräich huet Orléans mam Vincent Thill de Kellerduell géint den FC Paris mat 0:1 verluer. De Lëtzebuerger Nationalspiller gouf an der 76. Minutt agewiesselt. Orléans bleift duerch dës Néierlag op der leschter Plaz an der Tabell. Si hunn 9 Punkten um Kont a Paräis huet op der zweetleschter Plaz der 12. Um leschte Spilldag vun der éischter Period huet Virton, d'Ekipp vum Geschäftsmann Flavio Becca, nach déi éischte Plaz an der Tabell missten u Louvain ofginn. Virun den eegene Spectateuren huet ee mat 0:1 de Kierzere gezunn. Bei Virton stoungen den Anthony Moris, de Kevin Malget an den Dave Turpel an der Startformatioun. Den Aurélien Joachim souz op der Bänk. Net an den Asaz koum e Freideg den Owend den Enes Mahmoutovic. De Lëtzebuerger souz bei der 2:3-Defaite vu Maastricht bei der Formatioun Jong AZ op der Bänk. An der Regionalliga Südwest ass de Florian Bohnert mat der zweeter Ekipp vu Mainz net iwwert ee 4:4 géint Pirmasens erauskomm. De Lëtzebuerger souz déi 90 Minutten iwwer op der Bänk.