An enger spannender Finall vun den ATP-Finals sëtzt sech de Stefanos Tsitsipas an 3 Sätz géint den Dominic Thiem duerch.

An dëser Finall sollt et dann och sou spannend ginn wéi een dat vun esou enger Finall erwaarde kann. Den éischte Saz war immens serréiert a keen huet deem aneren eppes geschenkt. Dëse Saz ass dann och bis an den Tiebreak gaangen an do hat den Dominic Thiem (ATP-5) déi mi staark Nerven a gewënnt dësen mat 8:6 an den éischte Saz soumat mat 7:6.

Am zweete Saz hat de Stefanos Tsitsipas (ATP-6) däitlech d'Iwwerhand an den Dominic Thiem hat de Saz séier aus der Hand ginn nodeems e mat 2:4 am Réckstand louch. Den Tsitsipas huet dëse Saz dann och däitlech mat 6:2 fir sech entscheet sou dat et an den entscheedenden 3. Saz gaangen ass.

An dësem war et dann nees alles anescht wéi eesäiteg an den Thiem war nees vill besser am Match. Am Ufank war de Momentum zwar op der Säit vum Griich a konnt e Break fir den 3:1 realiséieren mee den Éisträicher huet sech nees zeréckgekämpft an direkt de Re-Break realiséiert. Spéitstens ab elo war et e richtege Krimi an en héichklassege Match. Wéi am éischte Saz ass et hei och an den Tiebreak gaangen. Dëse kann den Tsitsipas mat 7:4 fir sech entscheeden a gewënnt soumat dëse Match mat 6:7, 6:2 a 7:6.