E Samschdeg goufen am nationalen Tenniszenter zu Esch d'Halleffinalle vun den FLT-Masters gespillt.

Am nationalen Tenniszenter zu Esch gëtt aktuell bei den FLT-Masters dee beschte Lëtzebuerger Tennisspiller an déi beschte Lëtzebuerger Tennisspillerin vun dëser Saison gesicht.

Um Samschdeg goufen d'Halleffinalle gespillt. Bei den Hären huet de Gilles Kremer an zwee Sätz mat zweemol 6:4 géint de Christophe Nickels gewonnen. An der Finall kritt de Kremer et mam Christophe Tholl ze dinn. Hien huet säi Brudder Robi an zwee Sätz mat 6:4 a 6:1 geklappt. Domadder kënnt et muer zu enger Finall tëscht zwee Spiller vun der Schéiss.

Bei den Damme stinn d'Laura Correia an d'Tiffany Cornélius an der Finall. Fir d'Correia gouf et eng 3-Saz-Victoire (4:6, 6:1 a 6:1) géint d'Lucie Rabiot. D'Cornélius huet dovunner profitéiert, datt d'Claudine Schaul beim Stand vu 6:1 an 3:1 huet missen opginn.

D'Finall bei den Damme gëtt e Sonndeg de Mëtteg um 14 Auer gespillt. No den Dammen ass et dann un der Finall vun den Hären.