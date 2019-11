D'Steeseler Dammen hu géint den Noper vu Walfer gewonnen, Esch hat géint Conter keng Schwieregkeeten an d'Pikes sinn op Hesper wanne gaangen.

E Samschdeg den Owend war et d'Suite vum 10. Spilldag am Härebasket. De Leader Esch ass op d'Schlussliicht Conter getraff a Steesel war géint den direkte Konkurrent aus der Fiels gefuerdert.

Bei den Dammen wollt de Basket Esch eng gutt Affär géint AB Conter maachen.

Schonn e Freideg goufen am Hären- an am Dammebasket 3 Partië gespillt.

Härebasket

Amicale Steesel - Arantia Fiels 77:82 [73:73] (35:41)

Zu Steesel war d'Amicale géint d'Fiels de Favorit - d'Arantia hat dës Saison auswäerts bis e Samschdeg nach net gewonnen. Ma et huet een an der Ufanksminutte vum 1. Quarter direkt gemierkt, datt déi Fielsser sech eppes géint Steesel virgeholl haten. Esou konnte si den 1. Véierel och mat engem fulminanten 10-Punkten-Avantage beim Stand vun 28:18 op en Enn bréngen. Am Verlaf vum 2. Véierel koum Steesel awer besser an d'Partie, dat ënnert dem Impuls vum Wolff a Speelman.

No der Paus war et weider eng ganz ëmkämpfte Partie, ouni datt awer eng Ekipp konnt mat propperem Basket iwwerzeegen. D'Amicale huet den 3. Véierel mat 18:16 fir sech entscheet an esou konnte sech d'Spectateuren op ee ganz spannende leschte Véierel freeën. An de Schluss-Sekonnen hat d'Arantia eng Avance vun 3 Punkten, déi de Speelman mat engem Dräier geknackt huet - dat huet Verlängerung bedeit.

An der Overtime goung et ouni Amerikaner fir Steesel weider - alleguer hate si schonn ze vill Feeler um Konto. Dowéinst hu bei der Amicale Leit wéi Hoeser a Wolff Verantwortung missen huelen, et sollt awer um Enn net duergoen, fir d'Partie géint d'Arantia komplett ze dréien.

Basket Esch - AB Conter 104:73 (51:40)

Ongeschloe goung et fir de Basket Esch e Samschdegowend an d'Partie géint den AB Conter. D'Rolle waren deemno kloer verdeelt. D'Jonge vum Coach Lautie hunn dunn och well am 1. Véierel eng 36:20-Hausnummer op de Parquet geluecht, et war vun deem Ament u gewosst, datt et ganz schwéier fir den ABC géing ginn. D'Gäscht sinn am 2. Quarter zwar mat engem 20:15 zeréckkomm, Esch louch awer an der Paus 51:40 am Avantage.

D'Dominanz vun den Escher huet sech och dono gewisen, wéi si weider op den Tempo gedréckt hunn a sech den 3. Quarter mat 30:15 konnte kropen - et goung also beim Stand vun 81:55 an de 4. Véierel. An och an dësem huet de Basket Esch de Fouss net vum Gas geholl, 23:18 gewonnen an d'Partie um Enn däitlech fir sech entscheet. Ee ganz staarke Mac Rugg war mat 44 Zieler de Go-to-Guy beim Basket Esch.

Dammebasket

Amicale Steesel - Résidence Walfer 86:77 (41:38)

Déi Steeseler Damme wollten d'Résidence Walfer mat enger Victoire op Distanz halen. Et war awer den Noper vu Walfer, deen den 1. Quarter mat 25:22 fir sech entscheede konnt. Eng Reaktioun vun der Amicale koum am 2. Véierel, dat mat engem 19:13 - 41:38 fir Steesel an der Paus. Och no der Paus war d'Amicale um Drécker an huet den 3. Véierel 24:18 gewonnen. Déi lescht 10 Minutte si mat engem 21:21 op en Enn gaangen, soudatt Steesel d'Partie fir sech konnt entscheeden.

Basket Esch - AB Conter 72:63 (37:32)

Déi Escher Damme si favoriséiert an d'Partie géint den AB Conter gaangen. An der eegener Hal huet een awer deen 1. Véierel mat 16:18 missen ofginn. D'Minetter koumen fulminant mat engem 21:13 am 2. Véierel zeréck, soudatt et mat engem 37:32 an d'Paus goung. Ee bessere Start an déi 2. Hallschecht hat iwwerdeems den ABC, dat mat engem 20:16. Am decisive 4 Quarter huet de Basket Esch nach eng Schëpp dropgeluecht, 19:12 gewonnen an d'Partie um Enn fir sech entscheet.

Telstar Hesper - Musel Pikes 52:64 (27:37)

D'Musel Pikes konnte sech däitlech géint den Telstar Hesper behaapten. Schonn an der Paus haten déi Miseler eng confortabel Avance, déi si bis zum Schluss verdeedege konnten.

