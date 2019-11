Fir de Kont vum 10. Spilldag am Basket-Championnat huet den T71 mat 83:66 zu Bartreng gewonnen. D'Pikes hu sech zu Hiefenech mat 75:66 duerchgesat.

E Freideg den Owend war an der Total League bei den Dammen an den Hären den Optakt vum 10. Spilldag.

Hären-Basket

Sparta Bartreng - T71 Diddeleng 66:83 (15:13, 14:24, 20:19, 17:27)

Erfollegräich war de Freidegowend fir den T71 Diddeleng. D'Ekipp ronderëm den Tom Schumacher huet sech nämlech mat 83:66 zu Bartreng duerchgesat.

No den éischten 10 Minutte loung d'Sparta mat 15:13 a Féierung. Am zweeten Duerchgang war dunn den T71 Diddeleng déi besser Ekipp. Si hunn de Ball besser an hire Reien dréine gelooss an hu besser getraff, sou datt si an der Paus mat 37:29 vir loungen.

Am drëtte Véierel war et een Duell op Aenhéicht an esou konnten déi Bartrenger de Réckstand nëmmen ëm 1 Punkt verkierzen. Am Ufank vun de leschten 10 Minutten ass et der Sparta gelongen, fir de Retard weider ze verkierzen, ma erukomme sollte si awer net méi. An de leschte Minutten huet den T71 nämlech dunn d'Kontroll nees iwwerholl, fir um Enn dach awer kloer mat 83:66 ze gewannen.

US Hiefenech - Musel Pikes 66:75 (16:15, 14:15, 15:28, 21:17)

An der Course ëm eng Plaz am Titelgrupp hunn d'Musel Pikes e Freideg den Owend weider Punkte gesammelt. Déi Miseler hu sech zu Hiefenech mat 75:66 duerchgesat.

D'Victoire fir d'Musel Pikes war alles anescht wéi kloer. No der éischter Hallschent stoung et tëscht béiden Ekippen 30:30 gläich. Am drëtte Véierel hunn dunn d'Gäscht opgedréint a sech e Virsprong vun 13 Punkten erausgespillt, sou datt et mam Punktestand vun 58:45 an déi lescht 10 Minutte gaangen ass. Déi Leit, déi elo gemengt haten, dat géing eng kloer Affär fir de Jean Kox a Co ginn, sollte sech ieren. Hiefenech huet sech nämlech net geschloe ginn a war gutt 5 Minutte viru Schluss op 1 Punkt erun an et stoung 59:60 aus der Siicht vun der Lokalekipp. D'Pikes hunn dunn awer d'Nerve behalen a sech um Enn d'Victoire mat 75:66 geséchert.

© Guy Seyler / RTL Radio Lëtzebuerg

Dammen-Basket

Sparta Bartreng - T71 Diddeleng 66:70 (13:13, 18:24, 15:11, 20:22)

De Match tëscht der Sparta Bartreng an dem T71 Diddeleng war een Duell op Aenhéicht. Um Enn hunn d'Gäscht awer de Match fir sech entscheet a stinn an der provisorescher Tabell punktgläich mam Leader Ettelbréck op der 2. Plaz. Der Sparta dierft dës Néierlag wéi doen, hu si dach wichteg Punkten an der Course ëm eng Plaz am Titelgrupp leiegelooss.

No den éischten 10 Minutte stoung et tëscht béiden Ekippen 13:13 gläich. Am zweete Véierel ass et de Gäscht du gelongen, fir sech e klenge Virsprong erauszespillen. Mat engem Avantage vu 6 Punkten ass et beim Stand vun 37:31 an d'Paus gaangen.

Am drëtte Véierel ass et der Sparta gegléckt, fir de Réckstand op nëmme méi 2 Punkten ze verklengeren. An de leschten 10 Minutten huet den T71 awer weider dogéint gehalen, fir sech um Enn knapp mat 70:66 zu Bartreng duerchzesetzen.

