Nodeems sech um Samschdeg bei den Hären ewell d'Red Boys an Diddeleng fir d'Halleffinalle qualifizéiert haten, goung et haut fir den HB Esch an den HC Bierchem dorëms, fir sech géint de Museldall bezéiungsweis Miersch aus der Promotioun A duerchzesetzen, an d'Halleffinalle soumat komplett ze maachen.

Coupe de Lëtzebuerg bei den Hären

HB Miersch (PR) - HC Bierchem (AL) 20:35

Zu Miersch war mam HC Bierchem den 3. aus der AXA League op Besuch. Fir Bierchem hat um Sonndeg just eng Victoire géint den Tabellenzweeten aus der Promotioun A gezielt, fir sech fir d'Halleffinall ze qualifizéieren. Ma an den éischte Minutte konnten déi Mierscher nach gutt dogéint halen. Wéinst dem Ënnerscheed vun der Divisioun haten d'Haushären mat enger 3:0-Avance ugefaangen, ma bis zur 17. Minutt hate si et fäerdeg bruecht, fir net a Réckstand ze geroden. Bis zur paus konnte sech d'Favoritte vu Bierchem dann awer ofsetzen a sou stoung et no enger hallwer Stonn 18:9 fir Bierchem.

No der Paus huet Miersch probéiert, de Réckstand ze verklengeren, ma Bierchem huet seng Klass gewisen a näischt méi ubrenne gelooss. Si hunn hire Virsprong verwalt a souguer nach liicht ausgebaut, esou dass si um Enn mat 35:20 zu Miersch gewanne kënnen.

PDF: HB Miersch - HC Bierchem

HB Museldall (PR) - HB Esch (AL) 16:43

De Museldall hat an der Véierelsfinall den HB Esch aus der AXA League op Besuch. Trotz dem 3-Punkten-Avantage, deen de Museldall op Grond vun der méi déiwer Spillklass kruten, waren déi éischte 6 regulär Punkte fir den HB Esch. Eenzeg de Matthias Hertz konnt mat senge 7 Goler beim HB Museldall iwwerzeegen, ma Um Enn sollt dat awer net duergoen. Zur Paus stoung et schonn 11:23 fir déi Escher, a sou war schonn eng däitlech Virentscheedung gefall.

No der Paus hunn d'Gäscht näischt méi ubrenne gelooss. Virun allem offensiv war beim Museldall net vill zesumme gelaf, a sou si si um Enn och net iwwert 16 Goler erauskoum. Bei den Escher hunn net manner ewéi 11 Spiller Goler markéiert, a sou war et um Enn eng ganz kloer 43:16-Victoire fir d'Ekipp vun Esch.

PDF: HB Museldall - HB Esch

Coupe de Lëtzebuerg bei den Dammen

HC Standard (AL) - HB Diddeleng (AL) 18:26

D'Damme vun Diddeleng haten de bessere Start an d'Partie a konnte sech no enger véierel Stonn eng 5-Punkten-Avance erausspillen, dëst beim Stand vu 9:4. Bis zur Paus sollt sech un der Féierung vum HBD näischt méi änneren, si konnten d'Avance esouguer nach ausbauen. Mat engem Avantage vu 14:7 louchen déi Diddelenger no 30 Minutten fir.

No der Paus hat de Standard sech nach eng Kéier gefaange kritt, a si hunn de Réckstand kontinuéierlech verklengert kritt. 10 Minutte viru Schluss war d'Hoffnung bei der Lokalekipp beim Score vun 15:20 erëm do, ma um Enn sollt et awer net méi duergoen. Diddeleng setzt sech soumat mat 26:18 géint de Standard duerch.

HB Beetebuerg (PR) - HB Esch (AL)

19:00 Auer