E Samschdeg den Owend war et den Optakt vun de 1/4-Finallen an der Coupe am nationalen Handball bei den Hären an den Dammen.

Coupe de Lëtzebuerg bei den Hären

Red Boys - Käerjeng 37:34 (17:18)

Déi Déifferdenger sinn als Favorit an d'Partie géint Käerjeng gaangen. Et waren awer d'Jonge vum Dribbel, déi eng ganz staark Ufanksphas erwëscht hunn a sech ee Virsprong vun e puer Goler konnten erausspillen. No eppes méi wéi 13 Minutte waren déi Käerjeng mat 10:5 am Avantage. Déifferdeng huet am weidere Verlaf vum 1. Duerchgang awer eng Reaktioun gewisen an ugefaangen, de Géigner méi ze dominéieren. Et goung mat engem 18:17 fir Käerjeng an d'Paus.

De Yann Hoffmann a Co. waren an der 2. Hallschecht géint Käerjeng gefuerdert. D'Visiteuren hunn awer weider gutt dogéinthalen, ma ronderëm déi 43. Spillminutt ass d'Partie dunn awer gekippt. D'Red Boys hunn déi lescht Véierelsstonn méi dominéiert an d'Partie an de Schlussminutten, no engem Réckstand an der Paus an enger staarker 2. Hallschecht, mat 37:34 iwwer d'Zäit bruecht.

Diddeleng - Péiteng 44:25 (20:11)

D'Ekipp aus der Forge du Sud ass am Duell géint Péiteng gutt an d'Partie gestart a louch no 10 Minutte mat 8:4 a Féierung. Diddeleng huet an der éischter hallwer Stonn dann och nach weider op den Tempo gedréckt an ass mat engem 9-Goler-Avantage beim Stand vun 20:11 an d'Paus gaangen. Och déi 2. Hallschecht war eng kloer Saach fir déi Diddelenger, soudatt si d'Partie um Enn däitlech 44:25 fir sech entscheede konnten.

E Sonndeg trëfft nach Museldall op Esch a Miersch op Bierchem.

Coupe de Lëtzebuerg bei den Dammen

Red Boys - Museldall 20:27 (8:15)

Mat engem 7-Goler-Ënnerscheed konnte sech d'Damme vum HB Museldall bei den Déifferdenger Red Boys behaapten. Schonn an der Paus waren d'Miseler am Avantage an hunn dësen och bis op Stonn kënnen verdeedegen. D'Kelly Daheu, d'Jana Kordel an d'Léila Hadi hunn allen dräi 6 Goler fir den HB Museldall markéiert.

Chev Dikrech - Käerjeng 23:23 (11:11)

Beim Stand vun 23:23 goung et an d'Verlängerung. D'Partie leeft nach.

E Sonndeg trëfft nach Standard op Diddeleng a Beetebuerg op Esch.