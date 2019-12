E Mëttwoch den Owend stoungen u sech 3 Nodrosmatcher vum 13. Spilldag um Programm, ma just 2 konnten der gespillt ginn. Millebaach-Racing ass e Samschdeg.

Titus Péiteng - Progrès Nidderkuer 1:1

0:1 Tekiela (36'), 1:1 Abreu (70')

Am Stade Municipal zu Péiteng war et d'Lokalekipp, déi als Hierschtchampion viru 637 Spectateuren direkt den Toun uginn huet. D'Formatioun ronderëm den Abreu wollt sech mat engem Victoire an d'Paus verabschiden an hat an den éischte Minutten och eng Rëtsch Golgeleeënheeten. Knapp 10 Minutte virum Téi huet de Progrès - deemno e bësse géint de Spillverlaf - de Score opgemaach. Mat enger Féierung fir Thill a Co. goung et an d'Paus.

Den Hierschtmeeschter huet an der 2. Hallschecht eng Reaktioun gewisen an ass eng 20 Minutte viru Schluss duerch een Eelefter vum Spiller vun der Hironn Artur Abreu zeréck an de Match komm. Um Enn ass et beim 1:1-Remis bliwwen.

Munneref - Fola 2:2

1:0 Taarimte (20'), 2:0 May (45'), 2:1, 2:2 Corral (51', 73')

Munneref a Fola haten allebéid Interêt, fir den Nodrosmatch vum 13. Spilldag viru ronn 200 Zuschauer ze gewannen an esou mat 3 Punkten an d'Wanterpaus ze goen. Vun Ufank u war et dann och eng Partie, an där béid Säite mat oppenem Viséier gespillt hunn. Et war awer d'Lokalekipp, déi sech zweemol fir hir Beméiunge konnt belounen, soudatt et mat engem 2:0-Avantage an d'Paus goung.

D'Äntwert vun der Fola koum nom Säitewiessel a Persoun vum Corral. Den Escher konnt eng 40 Minutte viru Schluss den Uschlossgol markéieren an domat war d'Partie nei lancéiert. Vun de Munnerefer ass am weidere Verlaf net méi vill Drock no vir komm, an dovu konnt de Corral an der 73. Spillminutt nach eng Kéier profitéieren. D'Fola konnt also no engem Réckstand nach ee Punkt mat op Esch huelen.

© Christophe Mersch

