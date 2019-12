Am Laf vun der Saison 2019/2020 hätt d'Commission juridique vun der Basketfederatioun nawell vill Reklamatioune vun Arbittere kritt.

Et wier der Federatioun net entgaangen, datt d'Verhale géintiwwer den Arbitteren ëmmer méi an eng intolerabel Richtung geet, an dat souguer ausserhalb vum Terrain. Net nëmme géintiwwer den Arbitteren, ma och ënner Spiller an Traineren.

An deem Kontext weist de Conseil déi eenzel Veräiner drop hin, datt si souwuel bei hire Spiller, wéi och Memberen a Spectateuren méi Respekt vis-à-vis vun den Arbittere verlaange kënnen. An engem Schreiwes vun e Freideg de Owend erënnert d'FLBB un den Esprit "fair-play".

Och d'Norma Zambon, Presidentin vun der Volleyballfederatioun, huet e Freideg de Mëtteg an der Emissioun "Am Gespréich" u méi Respekt a Fair-Play vu Spiller, Trainer a Spectateure ggéintiwwer Arbitteren appelléiert.

