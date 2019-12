E Samschdeg war den Optakt 12. Spilldag am nationale Basket bei den Dammen a bei den Hären.

E Samschdeg stoungen eng Partie Matcher an der ieweschter Basketdivisioun bei den Dammen an Hären um Programm. Etzella géint T71 Diddeleng ass wuel déi vun den Nimm hir spannendst Affiche vum Weekend, déi Partie gëtt awer eréischt a Sonndeg gespillt.

Iwwerdeems goufen d'1/2-Finallen an de Coupe gezunn - mat dëse Matcher.

Härebasket

Sparta Bartreng - Arantia Fiels 103:84 (43:38)

Bartreng wollt géint d'Arantia aus der Fiels virum eegene Public punkten an dat huet een och vun Ufank u gemierkt. D'Gäscht hunn iwwerdeems ufanks net an de Rhythmus fonnt an och hir Schëss ware sécher nach net nom Goût vum Coach Carroll. D'Fiels konnt sech quasi nëmmen iwwer Eenzelaktiounen an Evidenz setzen an huet och vill Distanzschëss net kënnen ënnerbréngen. An awer blouf d'Arantia nom 1. Véierel mat engem 18:25 op d'mannst nach theoretesch am Match. Kuerz virun der Paus hat de Coach Carroll bei engem Time-out vu senger Ekipp déi richteg Wierder fonnt a seng Jonge waakreg gerëselt. D'Arantia huet een anert Gesiicht gewisen a koum op 43:38 erun.

An der 2. Hallschecht goung et am Centre Atert spannend weider, well d'Fiels gutt aus de Kabinne koum. D'Sparta huet awer dogéint gehalen a sech den 3. Véierel ënnert dem Impuls vun engem staarken Dean Gindt an Adrian Rodgers mat 31:21 geséchert. Dëse Score war de K.O. fir d'Fielsser, well d'Partie am leschte Véierel a Richtung Bartrenger Victoire goung. Sparta konnt och am leschte Véierel de Score weider eropschrauwen an um Enn souverän héich gewannen.

Hiefenech - AB Conter 74:70 (37:24)

D'Heemekipp wollt géint den ABC an der eegener Hal gutt opspillen a mat enger Victoire wichteg Punkte sammelen. Am 1. Véierel goung et op an of, Hiefenech konnt sech op 4 Zieler mat 19:15 behaapten an nach méi däitlech goung et am 2. Véierel weider. 18:9 stoung no den zweeten 10 Minutten um Tableau, soudatt et mat enger agreabeler 37:24-Féierung fir d'Hiefenecher an d'Paus goung.

Am Kellerduell goung et an der 2. Hallschecht spannend weider, well Conter sech zeréck an de Match gekämpft huet. D'Jonge vum Coach Love koumen am 3. Véierel mat engem 16:15 nees zeréck an de Match a ware spéitstens no engem fulminante Run am leschte Véierel nees voll an der Partie. Ënnert dem Impuls vum Max Schmit konnt Hiefenech d'Féierung awer ausbauen an um Enn, och wa Conter ni opginn huet, verdéngt gewannen.

Amicale Steesel - Musel Pikes 71:89 (39:44)

D'Lokalekipp wollt géint gutt opgeluechte Miseler an der eegener Hal eppes Zielbares erreechen, ma mat de Musel Pikes als Géigner hat een awer eng zolidd Ekipp virun der Broscht. Goung den 1. Véierel nach mat 23:21 fir d'Pikes aus, esou war den 2. Véierel mat 21:18 ebenfalls fir d'Miseler. Nom Téi huet d'Amicale eng Schëpp missen dropleeën, fir zeréck an d'Partie ze fannen. An der 2. Hallschecht ass der Ekipp vum Coach Pires d'Zäit fortgelaf, d'Amicale huet sech schwéier gedoen an sech um Enn misse géint ze staark Pikes geschloe ginn.

Basket Esch - Racing 67:59 (30:27)

De Leader Esch krut et e Samschdeg mam Stater Racing ze dinn an dës Partie war vun Ufank u ganz spannend. Den 1. Quarter goung nämlech mat 13:13 op en Enn an och am 2. war et mat engem 17:14 fir d'Lokalekipp knapp. No den 3 Punkte Virsprong no den éischten 20 Minutte goung et serréiert no der Paus weider. Esch huet awer näischt géint déi Stater ubrenne gelooss a konnt sech schliisslech op 8 Zieler behaapten.

Dammebasket

Basket Esch - Gréngewald 65:71 (34:39)

De Champion aus dem Gréngewald koum gutt an den 1. Véierel a konnt dëse mat 23:16 op en Enn bréngen. De Basket Esch konnt direkt drop eng Reaktioun weisen an ass mat engem 18:16 am 2. Véierel zeréckkomm. An och nom Téi waren et déi Escher Dammen, déi ee Véierel-Gewënn, déi Kéier vu 16:14, verzeechne konnten. An dem leschte Quarter huet de Gréngewald dunn op de Gas gedréckt, de Véierel mat 18:15 gewonnen an domat d'Partie fir sech entscheet.

Amicale Steesel - Musel Pikes 47: 62 (27:31)

Zu Steesel waren et d'Miseler Dammen, déi besser an d'Partie gestart sinn. Si hunn den 1. Quarter mat 18:16 an den 2. mat 13:11 gewonnen. D'Amicale huet no der Paus missen een anert Gesiicht weisen, ma et waren awer weiderhin d'Pikes, déi mat engem 11:6 am 3. Véierel den Toun uginn hunn. Bei der Amicale louch de Rimm erof a sou konnten d'Miseler am leschte Quarter de Sak mat engem 20:14 zoumaachen.

Telstar Hesper - AB Conter 76:86 (44:42)

Um Holleschbierg hat den Telstar den ABC op Besuch an d'Partie ass direkt mat engem 24:22 am 1. Véierel zu Gonschte vun den Hesper Dammen ausgaangen. Et war eng ganz serréiert Partie, déi nom 20:20 am 2. Véierel mat engem 44:42 an d'Paus goung. Am weidere Verlaf blouf Conter um Drécker an huet sech souwuel den 3. Véierel mat 17:16, wéi och dee leschte mat 27:16 fir sech entscheet.

Sparta Bartreng - Résidence Walfer 51:73

