E Samschdeg goufen d'1/2-Finalle vun der Coupe am Basket bei den Dammen an Häre gezunn. D'Partië ginn den 1. an 2. Februar d'nächst Joer gespillt.

Hären: Coupe de Luxembourg Basket Esch - Musel Pikes Résidence Walfer - Etzella Ettelbréck Dammen: Coupe des Dames Musel Pikes - Gréngewald Basket Esch - Telstar Hesper [commets]