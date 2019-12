De Tabelleleschten an der Premier League huet ManU mat 2:0 geklappt. Düsseldorf wënnt géint Union iwwerdeems Atalanta den AC Mailand mat 5:0 iwwerrennt.

Bundesliga



Düsseldorf - Union Berlin 2:1

1:0 Hennings (38'), 1:1 Parensen (48'), 2:1 Thommy (90')

D'Lokalekipp war an der 1. Hallschent déi besser a méi aktiv Ekipp, a sou konnten sech d'Spiller vum Friedhelm Funkel an der 38. Minutt belounen. Den Uwe Hennings huet vun der Strofraumgrenz mat engem Distanzschoss säin 11. Gol an dëser Saison geschoss. Mat 1:0 ass d'Fortuna an d'Paus gaangen. Nom Téi huet Union Berlin aus hirem Ballbesëtz méi gemaach, a sou war et an der 48. Minutt de Parensen deen den Ausgläich fir d'Berliner geschoss huet. An der Schlussphas waren et d'Gäscht déi de Wee no fir gesicht hunn, ma sollt hinnen den entscheedende Gol net gelengen. An esou war et den agewiesselten Thommy, dee mat engem Sonndesschoss de 2:1 fir d'Lokalekipp geschoss huet. Dëst sollt dann och d'Schlussresultat sinn.

Paderborn - Eintracht Frankfurt (18h30)

Premier League

Watford - Manchester United 2:0

1:0 Sarr (50'), 2:0 Deeney (54')



Manchester United war e Sonndeg Mëtteg beim Tabelleleschten op Besuch. D'Lokalekipp stoung ganz déif, sou dass d'Gäscht sech schwéier gedoen hunn gutt Chancen eraus ze spillen. No enger 1. Hallschent ouni grouss Highlight's ass et mat engem 0:0 an d'Paus gaangen. Nom Säitewiessel ass et direkt helle wech gaangen. No enger Flank vum Hughes huet de Doucouré de Ball weider op de Sarr geluecht, dee mat engem Volleyschoss de 1:0 fir d'Lokalekipp markéiere konnt. Den De Gea am Gol vu Manu huet bei dësem Schoss awer alles anescht wéi gutt ausgesinn, a huet de Ball duerch seng Hänn rutsche gelooss. 4 Minutte méi spéit krut Watford no engem Foul vum Wan-Bissaka um Sarr e Eelefmeter, deen de Deeney äiskal verwandelt huet. ManU, bei deenen de Pogba säi Comeback ginn huet, huet wuel alles probéiert, ma sollt de Uschlossgol net méi schéissen, sou dass Watford dëse Match mat 2:0 gewanne konnt.

Tottenham - Chelsea (17h30)

Serie A

Atalanta - AC Mailand 5:0

1:0 Gomez (10'), 2:0 Pašalić (61'), 3:0 Iličić (63'), 4:0 Iličić (72'), 5:0 Muriel (84')

D'Spectateuren hu virun allem an der 1. Hallschent een ausgeglachene Match gesinn, bei deem d'Haushären duerch de Gomez an der 10. Minutt a Féierung gaange sinn. Rodriguez a Çalhanoğlu hate fir den AC Mailand nach virun der Paus Chancë fir de 1:1 ze schéissen. No der Paus war et dunn Atalanta Bergamo déi sech eng helle Wull u Chancen eraus gespillt hunn an e Gol nom anere markéiere konnten. Mailand hat näischt ze radetten, sou dass den AC verdéngt mat 0:5 de Kierzere géint Atalanta gezunn huet.

La Liga

Betis Sevilla - Atlético Madrid (16h00)

