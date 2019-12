De Lëtzebuerger stoung beim 4:1 vu Maastricht géint Helmond 90 Minutten um Terrain. An Däitschland huet den Dirk Carlson e Freideg missen nokucken.

An der Eerste Divisie an Holland hat Maastricht mam Enes Mahmutovic keng Problemer géint Helmond. No 90 Minutten huet ee sech kloer mat 4:1 duerchgesat. De Mahmutovic stoung de komplette Match um Terrain.

An der 2. Bundesliga an Däitschland souz den Dirk Carlson bei der Néierlag vu Karlsruhe déi 90 Minutten iwwer op der Bänk. D'Ekipp vum Lëtzebuerger Nationalspiller huet virun den eegene Spectateure mat 0:1 géint Wehen Wiesbanden de Kierzere gezunn.

An der Ligue 2 a Frankräich stoung de Vincent Thill net am Kader vum US Orléans. Orléans huet de Match mat 1:0 géint Sochaux gewonnen. Trotz den 3 Punkte bleift een an der Tabell op der leschter Plaz.