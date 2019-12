En Donneschdeg gouf an England an der Premier League den 19. Spilldag gespillt.

Um Boxing Day an England huet Tottenham no Réckstand mat 2:1 géint Brighton & Hove Albion gewonnen. Den FC Arsenal kënnt géint Bournemouth net iwwer en 1:1-Remis eraus. Aston Villa klappt Norwich City mat 1:0, Crystal Palace wënnt duerch e Gol a leschter Minutt mat 2:1 géint West Ham United. Everton gewënnt mat 1:0 géint Burnley an Chelsea muss sech iwwerraschend mat 0:2 géint den FC Southampton geschloe ginn. De Match Sheffield United géint Watford ass mat engem 1:1 op en Enn gaangen. Manchester United konnt sech dann nach doheem mat 4:1 géint Newcastle duerchsetzen.

Méi spéit ass nach de Spëtzematch tëscht Leicester a Liverpool.

D'Resultater am Iwwerbléck

AFC Bournemouth - FC Arsenal 1:1

1:0 Dan Gosling (35. Minutt), 1:1 Pierre-Emerick Aubameyang (64. Minutt)

Aston Villa - Norwich City 1:0

1:0 Conor Hourihane (64. Minutt)

Crystal Palace - West Ham United 2:1

0:1 Robert Snodgrass (57. Minutt), 1:1 Cheikhou Kouyaté (68. Minutt), 2:1 Jordan Ayew (90. Minutt)

FC Chelsea - FC Southampton 0:2

0:1 Michael Obafemi (31. Minutt), 0:2 Nathan Redmond (73. Minutt)

FC Everton - FC Burnley 1:0

1:0 Dominic Calvert-Lewin (80. Minutt)

Sheffield United - FC Watford 1:1

0:1 Gerard Deulofeu (27. Minutt), 1:1 Oliver Norwood (36. Minutt)

Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion 2:1

0:1 Adam Webster (37. Minutt), 1:1 Harry Kane (53. Minutt), 2:1 Dele Alli (72. Minutt)

Manchester United - Newcastle United 4:1

0:1 Matthew Longstaff (17. Minutt), 1:1 Anthony Martial (24. Minutt), 2:1 Mason Greenwood (36. Minutt), Marcus Rashford (41. Minutt), 4:1 Anthony Martial (51. Minutt)