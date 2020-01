Op déi zweet Plaz kënnt den Dawid Kubacki aus Polen, deen neie Leader am General ass. De Ryoyu Kobayashi packt et just op déi 14. Plaz.

E Samschdeg stoung zu Innsbruck dat 3. Sprange vun der Véierschanzentournée um Programm.

Am 1. Duerchgang konnt sech de Marius Lindvik aus Norwegen virum Dawid Kubicki aus Polen mat engem Sprong op 133 Meter duerchsetzen.

De Karl Geiger aus Däitschland, deen als ee vun de Favoritten op d'Victoire am General gezielt huet, huet et mat 117,5 Meter just op déi 24. Plaz gepackt. Ma och de Ryoyu Kobayashi aus Japan ass als Leader vum Generalklassement just op déi 13. Plaz komm.

Un der Spëtzt huet sech am 2. Duerchgang näischt geännert. De Marius Lindvik aus Norwegen ka sech mat 253 Punkte knapps virum Dawid Kubacki aus Polen duerchsetzen, deen nom Sprong neie Leader am General ass. Den Daniel André Tandre aus Norwegen kënnt op déi 3. Plaz. De Karl Geiger huet sech am zweeten Duerchgang nach op déi 8. Plaz verbessert an de Ryoyu Kobayashi verléiert duerch eng 14. Plaz d'Féierung am Generalklassement.

De weidere Programm

Bischofshofen (Éisträich): 5.1. Qualifikatioun, 6.1. Kompetitioun