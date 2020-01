D'Pikes loossen der Sparta bei der 104:76-Victoire keng Chance an Esch gewënnt mat 80:62 zu Steesel. Bei den Damme gewënnt Walfer géint den T71.

E Sonndeg war souwuel am Häre-Basket wéi och am Damme-Basket d'Suite vum 14. Spilldag an der Total League. Schonns e Samschdeg den Owend huet bei den Häre Conter iwwerraschend géint de Stater Racing gewonnen a bei den Dammen huet de Gréngewald doheem Conter geklappt.

Hären-Basket

Amicale Steesel - Basket Esch 62:80



Steesel wosst de ganzen 1. Quarter net wierklech ze iwwerzeegen an de Basket Esch huet de Ball relativ einfach lafe gelooss. Obwuel Esch an der Offensiv nach laang net alles getraff huet, stoung no 10 Minutten eng 21:10 Féierung um Pabeier. Am 2. Véierel huet Esch e bëssen de Rhythmus verluer a Steesel ass ëmmer besser an de Match komm. Ënnert dem Impuls vum Max Schmit louch de Réckstand tëschenzäitlech nëmmen nach bei 3 Punkten. No engem Time-Out vun Esch ass de Laf vu Steesel awer gebrach ginn, sou dass Esch mat engem 10-Punkte-Virsprong an déi 2. Hallschent gaangen ass (34:24).

De Speelman huet am Ufank vum 3. Véierel vill Verantwortung op Säite vu Steesel iwwerholl a sou konnt Steesel de Réckstand op tëschenzäitlech 7 Punkte verkierzen. Esch ass awer weider déi besser Ekipp bliwwen an hunn de Laf vu Steesel erëm séier ënnerbrach. 22:15 huet Esch den 3. Véierel fir sech entscheet. Am leschte Véierel war de Match wuel ausgeglach, ma d'Entscheedung, wien dëse Match sollt gewannen, war schonns an deenen éischten 3 Véierel gefall.

© JEFF KETTENMEYER

Sparta Bartreng - Musel Pikes 76:104

Et huet een an den Ufanksminutte gemierkt, dass et virun allem fir d'Sparta an dësem Match ëm vill geet, wëllen d'Bartrenger nach de Titelplayoff erreechen. Béid Amerikaner hu mat Hëllef vum Pit Koster mat enger ganz staarker Defense eng gutt Ufanksphas gespillt a sou louch d'Sparta no 5 Minutte mat 12:10 a Féierung. D'Intensitéit an den Ekippegeescht hu virun allem bei der Sparta gestëmmt, sou dass den 1. Véierel verdéngt mat 26:22 op Bartreng gaangen ass. Am 2. Véierel hunn d'Spectateuren een anert Bild gesinn. D'Sparta huet vu baussen näischt méi getraff (2/14 Dréier) an den Tyson Robinson krut säin 3. perséinleche Feeler. D'Pikes hunn nieft den Amerikaner och d'Lëtzebuerger an de Match bruecht, sou dass et mat engem 46:35 fir d'Musel Pikes an d'Paus gaangen ass.

Am 3. Véierel ass bei der Sparta weider net vill zesumme gelaf. Op der Säit vun de Pikes huet de Luka Buntic am 3. Quarter ganzer 16 Punkte fir seng Faarwe markéiert, sou dass dëse mat 34:17 fir d'Pikes op e Enn gaangen ass. An deene leschten 10 Minutten hu béid Trainer hire jonke Spiller Spillzäit ginn. D'Sparta huet just am 1. Quarter dogéint gehalen, d'Pikes bleiwen iwwerdeems déi 2. Kraaft am Land.

Dammen-Basket

Sparta Bartreng - Musel Pikes 60:73

D'Musel Pikes hunn ee ganz staarken 1. Véierel gespillt a konnten dëse mat 20:12 fir sech entscheeden. D'Sparta huet sech schwéier gedoen a sou ass de Réckstand peu a peu ëmmer méi grouss ginn. De Kampf war wuel do, ma déi spilleresch Qualitéite vun de Pikes waren ze grouss. No engem 12:18 am 2. Véierel ass d'Lokalekipp mat engem 24:38 an d'Paus gaangen.

Een änlecht Bild huet sech och an der 2. Hallschent gewisen. D'Pikes ware besser, hunn de Ball lafe gelooss an esou konnten d'Gäscht den 3. Véierel mat 24:16 fir sech entscheeden. D'Sparta huet de leschte Véierel wuel 20:11 gewonnen, ma de Match war zu deem Zäitpunkt schonns entscheet, sou dass sech d'Pikes zu Bartreng mat 73:60 duerchsetze kënnen.

Amicale Steesel - Basket Esch 52:46

Béid Ekippen hunn um Sonndeg Mëtteg kee gudde Basket gewisen, wat och d'Resultat beleet. Huet de Basket Esch am 1. Véierel nëmme 7 Punkte geschoss (17:7), war et am 2. Quarter d'Lokalekipp, déi grad mol 6 Punkte markéiere konnt. 23:20 stoung et an der Paus fir Steesel.

No der Paus hu béid Ekippen dunn ugefaangen, besser ze treffen, sou dass d'Spectateuren zu Steesel awer nach e e puer flott Aktioune gewise kruten. Den 3. Véierel huet Steesel mat 17:16 fir sech entscheet. De 4. Quarter huet Steesel (12:10) och fir sech entscheet, sou dass d'Lokalekipp de Basket Esch mat 52:46 schléit.

Etzella Ettelbréck - Telstar Hesper 78:66

De Telstar huet virun allem am 1. Véierel eng ganz gutt Leeschtung gewisen a et war kee spillereschen Ënnerscheed bei béid Ekippen ze gesinn, sou dass Hesper no 10 Minutte mat 19:20 a Réckstand louch. Am 2. Quarter ass d'Etzella wuel méi staark ginn, sou dass d'Ekipp aus den Däichwise mat engem 6-Punkte-Virsprong (41:35) an d'Paus gaangen ass.

Nom Téi sinn d'Damme vun Hesper ënnert dem Impuls vun der Amerikanerin Traer weider dru bliwwen an hu souguer den 3. Véierel mat 15:13 fir sech entscheet. De Réckstand virum leschte Quarter louch bei nëmme 4 Punkten. An de Schlussminutten huet Ettelbréck seng Erfarung ausgespillt a gewënnt dëse Match mat 78:66.

Résidence Walfer - T71 Diddeleng 85:71



D'Walfer Dammen hu sech dach e bëssen iwwerraschend doheem géint den T71 Diddeleng behaapt. Am 1. Véierel war et wuel de Gaascht vu Diddeleng, dee besser an de Match komm ass an no 5 Minutte mat 12:6 a Féierung louch. Dono ass Walfer awer besser an de Match koum, sou dass den 1. Véierel mat 19:15 op Walfer gaangen ass. Am 2. Véierel hat Diddeleng erëm e liichten Avantage, sou dass et mat engem 34:34 an d'Paus gaangen ass.

Och am 3. Véierel hunn d'Spectateuren en ausgeglachene Match gesinn, sou dass et mat engem 1 Punkt Retard aus Walfer Siicht (55:56) an de leschte Quarter gaangen ass. An deene leschte Minutten huet Walfer et du fäerdeg bruecht, e Lach ze maachen, sou dass no 40 Minutten eng 85:71-Victoire zu Buch steet.

