Bei den Damme muss sech Conter mat 62:76 géint de BBC Gréngewald Hueschtert geschloe ginn.

Hären-Basket

Racing - Conter 84:92

D'Gäscht hu gutt an de Match fonnt an hunn no enger ausgeglachener Ufanksphas eng kleng Féierung zum Enn vum 1. Véierel erausgespillt. Och am 2. Véierel huet Conter do weidergemaach sou dass fir de Racing an der Hallschent e Réckstand vu 7 Punkte bei engem 44:51 stoung.

Am 3. an am 4. Saz konnten d'Gäscht de Racing weiderhin op Distanz halen. Och wann de Virsprong net all ze grouss war wënnt den AB Conter zum Schluss knapps mat 92:84 géint de Racing.

Dammen-Basket

Gréngewald Hueschtert - Conter 76:62

D'Spectateure kruten um Samschdeg zemools an der éischter Hallschent vum Match eng ausgeglache Partie tëscht dem BBC Gréngewald Hueschtert an dem AB Conter ze gesinn. Nom 1. Saz haten d'Gäscht e Virsprong vun engem Punkt, ma nom 2. Saz louch d'Lokalekipp mat 32:29 a Féierung.

Mat der Zäit ass dee Virsprong awer ëmmer méi grouss ginn a sou setzt sech de BBC Gréngewald Hueschtert zum Schluss mat 76:62 géint den AB Conter duerch.

