Den Tennis ass och vun de schlëmme Bëschbränn an Australien betraff. Déi nei Saison mam giele Ball fänkt jo ëmmer Down Under un...

D'Lëtzebuerger Nummer 1 bei den Dammen, d'Mandy Minella ass zanter 10 Deeg do, a sollt dës Woch en ITF-Tournoi zu Canberra spillen. An der australescher Haaptstad ass awer net un Tennisspillen ze denken, d'Mandy Minella: "D'Situatioun ass ganz schlecht, d'Feier ass ausser Kontroll. Den Tournoi zu Canberra huet misse wéinst der schlechter Loft misse verluecht ginn. Bis op déi schlecht Loft geet et dem Mandy Minella awer gutt." D'Situatioun am Südoste vun Australien ass wierklech dramatesch: "D'Spillerinnen zu Canberra krute verbueden aus dem Hotel ze goen. Op Air-quality gesäit een, datt do am Moment déi schlechtste Loftqualitéit op der Welt ass. Si hofft datt et geschwënn reent." Fir d'Mandy Minella fänkt elo hir lescht Saison an hirer Karriär esou richteg un. Déi nächste Woche sinn op jiddwerfalls emol verplangt: "Lo ass Bendigo, dann de Grand Slam zu Melbourne, an da geet et zeréck fir de Fed-Cup Ufank Februar zu Esch, op deen sech d'Mandy Minella richteg freet." Beim ITF-Tournoi zu Bendigo kritt d'Minella, aktuell Nummer 141 an der Weltranglëscht, a bei deem Tournoi op 2 gesat, et mam Pemra Özgen ze dinn. D'Spillerin aus der Tierkei steet als Nummer 211, 70 Plazen hannert der 34 Joer aler Lëtzebuergerin.