En Donneschdeg de Mëtteg stoung am Biathlon zu Oberhof de Sprint iwwer 7,5 Kilometer zu Oberhof um Programm.

Am Viraus gouf et Diskussiounen, ob d'Kompetitioun iwwerhaapt wier, well immens vill Niwwel war, et huet gereent an et ware Plusgraden. Dowéinst sinn och 37 Schnéikanounen op Héichtoure gelaf an 30 Camionen hu Konschtschnéi op Oberhof bruecht.

Favoritinnen alleguerten no beieneen

Direkt e puer Athletinne si richteg gutt an dëse Sprint gestart. Nom éischte Schéisse waren dann och direkt 4 Damme ganz no beieneen, déi och alle 4 feelerfräi bliwwe waren um Schéissstand. Un der Spëtzt war et d'Denise Hermmann aus Däitschland, déi 2,1 Sekonn Avance hat op d'Marte Olsbu Roeiseland, 2,2 Sekonnen Avance op d'Dorothea Wierer a 6 Sekonnen op d'Lisa Vittozzi. D'Tiril Eckhoff aus Norwegen hat ee Feeler geschoss an huet missen an d'Strofronn an hat deemno schonns 24 Sekonne Réckstand.

Roeiseland bleift als eenzeg Favoritin feelerfräi

Och beim 2. Passage um Schéissstand huet d'Eckhoff eng Scheif stoegelooss an esou waren d'Chancen op d'Victoire fort. Déi zweet Norwegerin, d'Marte Olsbu Roeiseland ass och beim zweete Schéisse feelerfräi bliwwen a war och op der Piste immens séier a konnt d'Féierung iwwerhuelen. D'Denise Herrmann konnt hir déi Plaz net ewechhuelen, well d'Athletin aus Däitschland huet eng Schief net getraff an domat stoung och fir si eng Strofronn um Programm. An och d'Italienerinnen Dorothea Wierer a Lisa Vittozzi koumen net feelerfräi duerch.

Victoire fir d'Norwegerin

Bis op d'Arrivée huet d'Marte Olsbu Roeiseland och net méi nogelooss an esou wënnt si um Enn souverän mat 33 Sekonnen Avance op d'Denise Herrmann aus Däitschland a 47 Sekonnen op d' Julia Simon aus Frankräich. D'Dorothea Wierer, déi am Gesamt-Weltcup op der 1. Plaz läit, koum nëmmen op d'Plaz, dat mengem Réckstand vun 1 Minutt an 1 Sekonn.