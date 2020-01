Hiefenech feiert iwwerdeems eng ganz wichteg Victoire géint Steesel an d'Sparta iwwerrascht Esch. Bei den Damme klappt Diddeleng de Gréngewald.

E Samschdeg den Owend war et am Härebasket grad esou wéi am Dammebasket den Optakt vum 16. Spilldag an der Total League. Bei den Dammen huet Sparta géint Esch de Kierzeren gezunn an d'Musel Pikes klappen den AB Contern.

Hären-Basket

T71 Diddeleng - Racing 91:85 (37:39)

Ee spannende Match hu béid Ekippen an der 1. Hallschent de Supportere gebueden. Diddeleng louch no 5 Minutte wuel mat 11:7 fir, ma Laures a Travis hunn fir de Racing gutt dogéint gehalen, sou dass den 1. Véierel mat 23:20 op de Racing gaangen ass. Den 2. Quarter war dunn ganz konfus. Ass Diddeleng mat engem 12:0 Laf gestart, war et kuerz dorops de Stater Racing, déi e 14:0 Laf konnte realiséieren. Deemno war de Match weiderhin ausgeglach, an et ass mat engem 37:39 aus der Siicht vum T71 an d'Paus gaangen.

Déi Diddelenger hunn an der 2. Hallschent vill besser gespillt, an ënnert dem Impuls vum Devon Dority konnte sinn den 3. Quarter mat 25:19 fir sech entscheeden, sou dass Diddeleng mat enger Avance vu 4 Punkten (62:58) an de leschte Quarter gaange sinn. Trefferquot ass bei den Diddelenger am 4. Véierel erof gaangen, an de Racing huet mam Stephen Travis erëm besser getraff. An enger ganz serréierter Partie louch 1. Minutt viru Schluss de Racing mat 6 Punkten a Féierung, ma Diddeleng ass zeréck komm, a konnt sech mat engem 79:79 an d'Overtime retten.

An der Verlängerung konnt de Racing näischt méi dogéint setzen, sou dass sech d'Lokalekipp mat 91:85 kann duerchsetzen. Fir de Racing gëllt elo nächst Woch géint Hiefenech am direkten Duell em de Playoff ze gewannen.

© Shari Schenten

Musel Pikes - AB Contern 100:86 (57:45)



D'Spectateuren op der Musel hunn am 1. Véierel eng immens schnell a dynamesch Partie konnte kucken, an där béid Ekippe virum allen an der Offensiv fir e puer flott Aktioune gesuergt hunn. No 10. Minutte stoung et 40:34 fir d'Lokalekipp. D'Ekipp vum Chris Wulff konnt sech och am 2. Véierel op de Lee Garret verloossen, deen eleng an der 1. Hallschent 18 Punkte geschoss huet. Conter war an der 1. Hallschent ze vill ofhängeg vum Von Morgan, an sou sinn d'Gäscht mat engem 45:57 Retard an d'Kabinne gaangen.

Nom Téi hunn Birenbaum a Andjelkovic ganz staark opgespillt, an sou den 3. Quarter mat 28:23 ofgeschloss. Am leschte Véierel huet Contern wuel nach emol alles versicht, ma 35 Punkte vum Morgan sinn net duer gaangen, fir dëse Match ze gewannen. D'Pikes gewannen also mat 100:86 géint den AB Contern.

US Hiefenech - Amicale Steesel 88:85 (42:48)

Hiefenech huet ganz gutt ugefaangen, dëst mat enger staarker Defense. Ma Steesel huet dogéint gehalen, a Steesel huet een tëschenzäitlechen 11:0 geschoss. Den 1. Véierel gouf mat engem Buzzer Beater vum Steeseler Max Schmitt vun der Mëttellinn ofgeschloss, sou dass et no 10 Minutten 21:16 fir d'Gäscht stoung. Steesel hat och am 2. Quarter e Laf, dëst Kéier war et e 10:0. D'Lach fir Hiefenech ass deemno ëmmer méi grouss ginn. 27:43 louch d'Lokalekipp no ronn 17 Minutten hannen. Ma den US huet sech net opginn, an duerch den Amerikaner Drakeford 2 Dräier markéiert. Si hu weider gekämpft, sou dass et an der Paus 42:48 aus der Siicht vun Hiefenech stoung.

No der Paus stoung Hiefenech sech e bësse selwer am Wee. Ze vill liicht Ballverloschter stoungen zu Buch. Steesel ass mat engem 66:61 an de leschte Véierel gaangen. Obschonns de Drakeford op Hiefenecher Säit mat 4 Feeler missten op der Bank Plaz huelen, waren et seng Team-Kolleegen déi d'Heft an d'Hand geholl hunn. 5 Minutte viru Schluss louch Hiefenech mat 2 Punkten am Avantage. An enger ganz spannender Schlussphas konnt Steesel wuel nach op 82:82 ausgläichen, ma Hiefenech hat déi besser Nerven, a gewënnt dëse Match mat 88:85. Hiefenech bleift no dëser Victoire weiderhin am Battle ëm déi 6. Plaz.

© Guy Seyler

Sparta Bartreng - Basket Esch 81:72 (46:39)

D’Sparta vu Bartreng, déi ab e Méindeg vum fréieren Diddelenger Coach Pascal Meurs betreit ginn, sinn immens gutt an de Match gestart. No bësse méi 3 gespillte Minutte louch d'Sparta mat 12:2 a Féierung. Esch huet sech schwéier gedoen, ma konnt de Réckstand liicht verkierzen, sou dass et nom 1. Véierel 19:25 aus der Siicht vun den Escher stoung. Bei der Sparta waren et virun allem déi 2 Amerikaner an de Koster déi d'Heft an Hand geholl hunn, an de Virsprong am 2. Véierel verdeedegt hunn, sou dass et mat engem 46:39 an d'Paus gaangen ass.

D'Sparta ass net wéi an deene Matcher virdrun agebrach, ma sinn hunn weider konzentréierte Basket gespillt. Sou gewënnt d'Sparta den 3. Véierel mat 20:15. Zum Schluss huet Esch et wuel nach emol versicht, ma et sollt um Samschdeg den Owend net méi klappen. D'Sparta gewënnt iwwerraschend mat 81:72 géint de Basket Esch.

© Tom Hoffmann

Dammen-Basket

Sparta Bartreng - Basket Esch 58:62 (15:19)

An der 1. Hallschent hunn béid Ekippen net dat gielt vum Ee gewisen, deementspriechend sinn och bal keng Punkte gefall. Ass den 1. Véierel nach mat 13:14 aus der Siicht vu Bartreng op e Enn gaangen, sou sinn am 2. Véierel grad mol 7 Punkte gefall. An der Paus stoung et 19:15 fir Esch. Am 2. Duerchgang sinn d'Spillerinnen dunn besser an de Match koum, an deem sech béid Ekippen näischt geschenkt hunn. Bis zum Schluss ass et ganz spannend bliwwen, ma et sollten déi Escher sinn, déi dëse Match mat 62:58 op Bartreng gewanne ginn.

T71 Diddeleng - BBC Gréngewald Hueschtert 88:72 (43:34)

Den T71 huet vun Ufank u gewisen, dass een dem Tabelleleader aus dem Gréngewald wëllt Paroli bidden, an dat ass deenen Diddelenger Dammen och gutt gelongen. 17:11 stoung et no 10 Minutten. Am 2. Quarter war et ë bëssen méi ausgeglach, an awer huet d'Lokalekipp och dësen fir sech entscheet, mat 26:23. An der 2. Hallschent huet de BBC Gréngewald Hueschtert et wuel nach emol versicht, ma et war um Samschdeg den Owend keen Kraut géint Diddeleng gewuess.

Musel Pikes - AB Contern 61:49 (32:31)

An deenen éischten 2 Quarteren hunn d'Spectateuren op der Musel eng ganz interessant Partie gesinn, an deem sech béid Ekippen näischt geschenkt hunn. Den 1. Véierel ass 17:13 fir Pikes zu Enn gaangen, deen 2. 18:15 fir Contern, sou dass d'Lokalekipp vun der Musel mat 21:31 an d'Kabinne gaange sinn. No der Paus war béi béiden Ekippen d'Loft e bësse raus. 11:11 ass den 3. Véierel ofgeschloss ginn. An deene leschten 10 Minutten hat Contern allerdéngs näischt méi re radetten, sou dass den ABC mat 49:61 ënnerleeë war.

