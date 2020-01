Fir d'Caroline Wozniacki, wat de Grand Slam 2018 gewonn hat an domadder hir gréisst Victoire feiere konnt, ass et de leschten Tournoi an hirer Karriär.

Dat hat déi fréier Nummer 1 am Dezember matgedeelt. Bis d'Tennisrackett un de berümten Nol gehaange gëtt, dauert awer nach e bëssen, well Dänin ass am éischten Tour mat 2-0 géint Kristie Ahn aus den USA virukomm.

Déi éischt Ronn bei engem Grand Slam ass jo ëmmer speziell, zemools wann et den éischten vum Joer ass. Form ass vläicht nach net zu 100% um Rendez-Vous, ma um 1. Dag gouf et bei den Australian Open awer keng gréisser Iwwerraschungen.



D’Titelverdeedegerin Naomi Osaka hat am éischten Match vum Dag keng gréisser Problemer géint Tchechin Marie Bouzkova. Nummer 3 aus Japan konnt sech kloer an 2 Sätz behaapten.



Fir d‘Cori Gauff koum et zu engem Déjà-Vu. Wéi zejoert zu Wimbledon ass den US-Shooting Star op d'Venus Williams getraff. Obwuel déi 15 Joer jonk Spillerin mat engem Break am Avantage louch, gouf den éischten Saz am Tiebreak entscheet. Do hat Gauff déi besser Nerven an huet dësen mat 7-5 gewonne. Am zweete Saz huet Williams du séier e Break kasséiert an Gauff louch mat 3-0 fir an huet et des kéier fäerdegbruecht dësen Avantage bis un d’Enn duerchzebréngen, fir de Match ze gewannen.



Bei de Männer ass de Roger Federer an der 2. Ronn agezunn. Bei senger 21. Participatioun huet de Schwäizer 1 Stonn an 21 Minuten gebraucht, fir kloer an dräi Sätz géint den Amerikaner Steve Johnsen ze gewannen. De Weltranglëschten-Drëtten hat virum Tournoi annoncéiert, dass e keng grouss Erwaardungen huet, well en zanter den Tour-Finals am November kee Match méi gespillt hätt. Vun dëser feelender Matchpraxis war an dëser 1. Ronn wéineg ze spieren.



Och den Titelverdeedeger a Rekordchampion Novak Djokovic war um éischten Dag géint den Däitschen Jan-Lennard Struff am Asaz. Zanter der Aachtelsfinall 2019 hat den Djoker bei den Australian Open kee Saz méi ofginn, ma déi Serie sollt an dësem Match räissen. De Struff, deen e gudde Match gespillt huet, konnt nämlech den 3. Saz fir sech entscheeden. Mee fir géint den Djokovic ze gewannen, brauch een e perfekten Dag. Deen hat den Däitschen net an huet sech missen no 2 Stonnen an 20 Minutten mat 1-3 an den Sätz geschloen ginn.