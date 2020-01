Ginn den nationalen Tenniszenter CNT an d‘Tennishale vum Tennisclub vun Esch, déi zu Lalleng niefteneeleien, komplett iwwerschafft?

Eisen Informatiounen no sollen et Pläng an deem Sënn ginn. Et kéint sinn, datt aus deenen zwou Infrastrukturen, eng grouss Indoor-Anlag géif ginn.

Den CNT huet an de leschte Joren schonn déi eng oder aner Kéier missten rafistoléiert ginn, d‘Hal vum Escher Club ass och net méi zäitgeméiss.

Well et sech beim CNT ëm eng national Infrastruktur handelt, géifen op finanziellem Plang 70 Prozent vum Sportsministère iwwerholl ginn, déi aner 30 misst d‘Escher Gemeng bäileeën.