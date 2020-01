Fir déi Lëtzebuerger Futtballnationalekipp ass d'Joer 2020 an zwee gedeelt. An den éischte 6 Méint sti virun allem Frëndschaftslännermatcher um Programm.

An der zweeter Hallschent ass et dann am Hierscht déi zweeten Editioun vun der Nations League. Den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz hofft, datt een am September, wann déi Kompetitioun ufänkt, schonn am neie Stadion op der Cloche d'Or ka spillen.

Luc Holtz mécht Appel/Reportage Franky Hippert

Am Moment steet jo nach e bëssen an de Stären, ob et domat klappt. Den Fussballnationaltrainer Luc Holtz géif sech méi wéi freeën, wann et méiglech wär an riicht sech un déi responsabel Politiker: "Ech hat d'Chance d'lescht Woch den neie Stadion kucken ze goen, an ech géif och en Appell maachen, alles drunzesetzen, fir kënnen d'Nations League am neie Stadion unzefänken, well eng gewëssen Euphorie bei de Spiller, den Trainer, der Federatioun an och beim Public ass. De Public kann am neie Stadion mat der Akustik an Ambiance zum 12. Mann ginn."

Déi zweet Editioun vun der Nations League gëtt Ufank Mäerz zu Amsterdam ausgeloust. Par Rapport zu där éischter, wou et ëm d'Europameeschterschaft 2020 goung, gouf awer un de Modalitéite gefréckelt, wat méiglech Qualifikatiounsplaze fir d'WM 2022 am Qatar uginn:

"Et ass schonn interessant, datt iwwerhaapt 2 Plazen iwwert dee Wee ausgespillt ginn. Fir eis ass et och interessant, net am Dëppen D ze sinn, well een do eng gewësse Prequalifikatioun muss spillen. Et si lauter Natiounen am Dëppen C, déi eng gewësse Qualitéit hunn, wou mir eis awer net musse verstoppen."

Lo am Mäerz hunn d'Rout Léiwen zwee Frëndschaftslännermatcher. Een op Zypern an een a Montenegro:

"Mir notzen déi Matcher, fir d'Nations League ze preparéieren. Mir wäerten och taktesch Saache probéieren."

De Choix, fir ëm déi Joreszäit och auswäerts ze spillen, huet och scho säi Grond, den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz:

"Een, deen am November den Zoustand vum Stade Josy Barthel gesinn huet, dee kann sech denken, datt een net weess, wéi d'Wieder an den Zoustand vum Terrain am Mäerz wäert sinn, an dofir war et mäi Wonsch auswäerts ze spillen a Géigner vun der Qualitéit vun Zypern an Montenegro si gutt fir eis, fir d'Nations Leauge ze preparéieren, déi mer am Hierscht spillen."

Am Juni sinn d'Rout Léiwen dann nach eng Kéier fir den duebelen Rendezvous zesummen. Do ass d'Probabilitéit da relativ grouss, datt awer och en Heemmatch dobäi war.

A bei der Lëtzebuerger Futtballfederatioun hofft een jo dann och, datt een eventuell géint eng Natioun kéint spillen, déi kuerz drop och bei der Europameeschterschaft dobäi ass. Op alle Fall goufen all déi Länner, déi sech fir d'EM qualifizéiert hunn, ugeschriwwen.