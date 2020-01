Manchester City huet mat 1:0 géint Sheffield United gewonnen. Iwwerdeems ginn Chelsea an Arsenal mat engem 2:2 vum Terrain.

Coppa Italia

SSC Neapel - Lazio Rom 1:0

SSC Neapel huet nëmmen 2 Minutte gebraucht, fir géint hire Géigner an de Match ze kommen. Mat engem Schoss an de rietsen Eck huet de Lorenzo Insigne seng Ekipp mat 1:0 a Féierung bruecht. Eng manner gutt Nouvelle gouf et an der 19. Minutt fir Neapel, wéi den Elseid Jisaj d'Spillfeld huet misse verloossen. Bannent 11 Minutte krut hien 2 giel Kaarten, déi éischt no 8 Minutte Spillzäit. Net laang huet eng zweet rout Kaart an dësem Match op sech waarde gelooss. Dës Kéier fir de Lucas Leiva (Lazio Rom) an der 26. Minutt. Den 1:0 fir Neapel sollt dunn och d'Schlussresultat sinn.

Premier League

Sheffield United - Manchester City 0:1

Laang huet et gedauert, bis den éischte Gol gefall ass. An der 73. Minutt war et de Sergio Agüero, dee Manchester mat 1:0 a Féierung brénge konnt an esou fir d'Victoire vu senger Ekipp gesuergt huet.

FC Chelsea - FC Arsenal 2:2

An der 28. Minutt sinn Chelsea duerch en Eelefmeter vum Jorginho mat 1:0 a Féierung gaangen. De Foul vum David Luiz gouf mat enger rouder Kaart bestrooft. No enger éischter Hallschent ouni Gol fir Arsenal konnt de Martinelli mat sengem Schoss zum 1:1 an der 63. Minutt ausgläichen. Kuerz viru Schluss ass et dunn nach eng Kéier spannend ginn: et war den César Azpilicueta, deen an der 84. Minutt fir en 2:1 fir Chelsea gesuergt huet. Vu laanger Dauer war d'Féierung awer net. No 2 Minutte sollt et duerch de Gol vum Héctor Bellerín zum Ausgläich kommen.

