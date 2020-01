Zu Pokljuka a Slowenien konnte sech am Massestart bei den Dammen d'Schwedin Hanna Oeberg a bei den Hären de Quentin Fillon Maillet duerchsetzen.

Bei den Häre konnt sech de staarke Fransous Quentin Fillon Maillet an enger spannender Course am Massestart mat engem Virsprong vun 10 Sekonnen op den Däitschen Benedikt Doll duerchsetzen. Allen zwee haten an insgesamt 4 Schéissen just 1 Scheif net getraff. Allerdéngs war de Fransous op der Streck de liicht méi staarke Leefer. Drëtten gëtt de Johannes Thingnes Boe mat engem Retard vun 10,3 Sekonnen. De Norweger hat am ganzen 2 Feeler geschoss an domadder keng Chance op d'Victoire.

Bei den Dammen konnt sech d'Schwedin Hanna Oeberg virun der Italienerin Lisa Vittozzi duerchsetzen, déi e Réckstand vu 6,5 Sekonnen ze verzeechnen hat. Op déi 3. Plaz koum d'Franséisin Anais Bescond mat engem Retard vun 18,6 Sekonnen.